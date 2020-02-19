AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ilişkin, "Bu plan asla ve asla uygulama imkanı bulmayacak, bu plan çöp tenekesine atılacak ve eninde sonunda Filistinliler kazanacak." dedi.

Kurtulmuş, Mamak Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Davamız Konferansı"na katıldı.

Kudüs'ün kendileri için siyasi bir konu olmadığını belirten Numan Kurtulmuş, "Kudüs bizim için inancımızın, bilincimizin, dünyaya bakışımızın ve insanlığa bakışımızın da göstergesi olan önemli bir merkezdir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Kudüs'ü siyasal bilinçlerinin göbeğine yerleştireceklerini vurgulayarak, "Kudüs'ü, inancımızı güncellemek bakımından tabiri caizse bir saatleri ayarlama ölçüsü olarak kabul edeceğiz ve Kudüs davasını şartlar ne olursa olsun kıyamete kadar yaşatacağız." diye konuştu.

Kudüs'ün dört asır boyunca Osmanlı Devleti tarafından yönetildiğini hatırlatan Numan Kurtulmuş, "Osmanlı'nın Kudüs kriterleriyle üç dinin mensupları yan yana birlikte barış içinde yaşamıştır. Müslümanlar, İseviler ve Museviler, farklı mezhep ve meşrepleriyle farklı etnik yapılardan insanlarıyla dört asır boyunca bir tek etnik savaş olmadan, bir tek mezhep ya da din savaşı olmadan yan yana barış içinde yaşabilmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Filistin davasına ilişkin şunları söyledi:

"Filistin davasına samimiyetle bağlı olmayan, Filistin davasını samimiyetle çözmek taraftarı olmayan hiçbir kimsenin dünya barışını savunduğuna inanmamız mümkün değildir. Her kim ki hem dünya barışından bahsediyor hem de Filistin davasına sağır ve kör kalıyorsa, Filistin meselesinde dilsiz kalıyorsa, aslında dünya barışını savunmuyor demektir. Dünya barışının kapısı Filistin davasıdır, o kapının anahtarı ise bizatihi Kudüs şehridir, Kudüs'ün geleceğidir ve durumudur."

"Erdoğan, ümmetin beka meselesi olarak gördü"

Kurtulmuş, sözde barış planının ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir inanç, bilinç, tarihsel şuur, milletin ve ümmetin beka meselesi olarak görüldüğünü ve "Kudüs kırmızı çizgimizdir" şeklinde dile getirildiğini hatırlattı.

Numan Kurtulmuş, "Bu plan asla ve asla uygulama imkanı bulmayacak, bu plan çöp tenekesine atılacak ve eninde sonunda Filistinliler kazanacak. Ancak şuurla, samimiyetle, gayretle neyi niçin istediğimizi ve neye karşı çıktığımızı bilerek bizler sözümüze devam edeceğiz. Filistin davası hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Filistin, şu anda bir avuç Filistinlinin mücadele alanı gibi görünse de Allah'a çok şükür dünyanın her yerinde Filistin davasına sahip çıkan 100 milyonlarca Müslüman ve 100 milyonlarca iyi niyetli, hakkaniyet ve adalet sahibi insan vardır." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından Kurtulmuş'a tablo hediye edildi.

Etkinliğe, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.