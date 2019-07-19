Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Londra'da
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Londra'da

1 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Londra'da, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulundu.
Kurtulmuş, Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ilk olarak özel bir rehber eşliğinde British Museum'da İslam dünyası eserleri bölümünü gezdi.
Daha sonra TRT World Londra Ofisi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, temasları kapsamında AK Parti İngiltere Temsilciliğinde, Müslüman toplumu yetkilileriyle bir araya geldi.
Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde ise İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştü. Toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kurtulmuş'a, temasları sırasında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:21 Kaynak: AA
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