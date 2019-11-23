Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etmesi Numan Kurtulmuş'un belediye çalışanları tarafından karşılanması Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i makamında ziyaret etmesi Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in Kurtulmuş'a...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etmesi

Numan Kurtulmuş'un belediye çalışanları tarafından karşılanması

Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i makamında ziyaret etmesi

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in Kurtulmuş'a hediye takdimi

Kurtulmuş'un Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmesi

Kurtulmuş'un Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etmesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Kurtulmuş'a hediye takdimi

Kurtulmuş'un basın mensuplarına çikolata ikramı ORDU - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da

Altınordu Belediyesi, Numan Kurtulmuş, Aşkın Tören, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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