Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin Türbelerini Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin Türbelerini Ziyaret Etti

33 dakika önce

- Kurtulmuş ve ismi açıklanan belediye başkan adaylarının Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaretleri BURSA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı"nın ardından isimleri açıklanan belediye başkan adaylarıyla Osmanlı Devleti'nin...

- Kurtulmuş ve ismi açıklanan belediye başkan adaylarının Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaretleri
BURSA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı"nın ardından isimleri açıklanan belediye başkan adaylarıyla Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:41 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Bursa, Osmanlı Devleti, Osman Gazi, Güncel
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