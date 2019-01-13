AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin Türbelerini Ziyaret Etti
33 dakika önce
- Kurtulmuş ve ismi açıklanan belediye başkan adaylarının Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaretleri BURSA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı"nın ardından isimleri açıklanan belediye başkan adaylarıyla Osmanlı Devleti'nin...
- Kurtulmuş ve ismi açıklanan belediye başkan adaylarının Osman Gazi
ve oğlu Orhan Gazi
'nin türbelerini ziyaretleri
BURSA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, "AK Parti Bursa
Aday Tanıtım Toplantısı"nın ardından isimleri açıklanan belediye başkan adaylarıyla Osmanlı Devleti
'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:41 Kaynak: AA
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