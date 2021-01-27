AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi"

27.01.2021 22:04

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi" Kurtulmuş meclis üyeleriyle bir araya geldi AK Parti Genel Başkanvekili Prof.Dr.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi"

Kurtulmuş meclis üyeleriyle bir araya geldi

ERZURUM - AK Parti Genel Başkanvekili Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek meclis üyeleri ile bir araya geldi. Burada açılamalarda bulunan Prof.Dr. Kurtulmuş, "Pandemi şartları var diyerek Türkiye önündeki hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi" dedi.

AK Parti Erzurum 7. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Erzurum gezisi kapsamında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek meclis üyeleriyle görüştü. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve meclis üyeleri katıldı.

İşadamlarının sorunlarının konuşulduğu toplantıda ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, pandemi döneminde salgının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için birçok önlem alındığını belirterek iş dünyasının talepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2020 yılında yaşadığımız bu salgın insanlık tarihinin son birkaç asırda yaşamış olduğu en önemli meseleden birisidir. Pandemi önce ve sonrası birbirinden tamamıyla farklı iki şeyden bahsedilecektir. Aynen sanayi devriminin başlaması gibi. Pandemiyle birlikte de yepyeni bir dönem başlıyor. Şimdiden tüm dünyadaki akademik ilgilerin, siyasi ilgilerin üzerinde durduğu konu acaba pandemi sonrasında ki dünya nasıl şekillenecektir. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her alanda büyük değişiklikler yaşayacağız. Bu konu bütün ülkeleri ilgilendiriyor ve bu salgından kaçmak imkanına da asla sahip değil. Türkiye bu salgına en olumlu şartlarda yakalanmış bir ülke olarak öne çıktı. Bu salgında diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha az zararla karşılaşmış olduk. Salgının ilk günlerinde koskoca New York'un maske olmazken Türkiye'de bütün hastanelerde hasta kabul edildi. Pandemi sürecinde Türkiye sağlık hizmetleri konusunu birinci öncelik olarak aldı" diye konuştu.

Ekonomiyle ilgili olarak hem sağlık açısından önlem alınırken hem de tezgahın dağılmaması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Tezgah dağılırsa bir daha toparlaması zor. Başından itibaren Cumhurbaşkanının önceliği budur. Tüm tedbirler, yardımlar iyi kötü ekonominin bugüne gelmesini sağladı" dedi.

Pandemi dönemini bahane ederek çalışmaları ertelemediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin hayali olan Akdeniz'de ve Karadeniz'de petrol arama faaliyetleri belli bir noktaya gelmiştir. Türkiye kendi hakkına zay ettirmeyecek şekilde adımlarını attı. Oruç Reis Gemisindeki o fotoğrafı hiç unutmamanızı tavsiye ederim, Türkiye'ye yapılan gidemezsiniz, arayamazsınız, çıkamazsınız tehditlerine rağmen Akdeniz'de kendi hakkımızı ve hukukumuzu koruyor. Bu büyük bir başarıdır. Türkiye'nin Libya'ya destek vermesi önemli bir unsurdur. Nasılsa pandemi şartları var diyerek Türkiye önündeki hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi, bunların hepsini de uygun bir zamanlamayla yaptı. devlet ayrı telden millet ayrı telden çalarsa o ülkede huzur olmaz. Türkiye bu dönemli gördü. Erzurum Üniversitesi önünde 17-18 yaşında ki genç kızların başörtülü diye asıl kovulduklarını hatırlıyoruz. Bugün devlet ve millet bütünleşmiş vaziyettedir" açıklamalarında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof.Dr Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Erzurum'dan ayrıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Erzurum, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Yurt dışına açılan "Getir" Londra'da hizmet vermeye başladı Dünya Sağlık Örgütü salgının bitmesini aşıların eşit dağıtılmasına bağladı Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış
Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı         
21:56
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak         
20:45
Irkçılıkla suçlanan Ibrahimovic kendini savundu: Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok Irkçılıkla suçlanan Ibrahimovic kendini savundu: Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı         
19:47
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı         
17:21
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 22:14:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Pandemi şartları var diyerek Türkiye hayati dış politika sorunlarının hiçbirisini ertelemedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei