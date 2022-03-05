AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Pendik Belediyesi ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçebilecek bir çalışmanın içerisinde olacaklarını belirterek, "Tabii 2024'te de inşallah Pendik'te de İstanbul'da da yarım kalmış olan büyükşehir ile ilgili hesabı bir şekilde vatandaşlarımızın oylarıyla, destekleriyle görerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Pendik Belediyesini ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yaptığı sunumun ardından konuşan Kurtulmuş, Pendik'in kendi dönemlerinde en fazla destek almış ilçelerden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pendik'in eski zamanlarını biliyoruz. Oradan bu Pendik'e gelmiş olması gerçekten fevkalade önemlidir. Artık neredeyse 750 bin sınırına ulaşmışsınız. Bu bir büyükşehir olmak için yeterli nüfusa sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu kadar yoğun bir nüfusa hizmet vermek fedakarca, gayretle çalışmayı gerektiriyor. İnşallah bu çalışmalarımızı vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkararak çok güçlü bir şekilde sürdürmek nasip olur. Önce 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçebilecek bir çalışmanın içerisinde olacağız ve tabii 2024'te de inşallah Pendik'te de İstanbul'da da yarım kalmış olan büyükşehir ile ilgili hesabı bir şekilde vatandaşlarımızın oylarıyla, destekleriyle görerek yolumuza devam edeceğiz. Başarılar diliyorum."

Ziyarete, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.