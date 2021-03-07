AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının darbedilmesini kınadı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının darbedilmesini kınadı
07.03.2021 13:55
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesini kınayarak, konuya ilişkin devletin ilgili kurumlarının gerekenleri yaptığını bildirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesini kınayarak, konuya ilişkin devletin ilgili kurumlarının gerekenleri yaptığını bildirdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "kadına şiddete hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Samsun'da, milletimizin örf, ahlak ve aile değerlerine aykırı, insanlık dışı ve vahşi bir şekilde bir annenin yaşadığı şiddeti lanetle kınıyorum. Asla müsamaha göstermeyeceğimiz bu durum karşısında devletimizin ilgili kurumları gerekenleri yapmaktadır."
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