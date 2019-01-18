Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sergi Açılışına Katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sergi Açılışına Katıldı

1 saat önce

- Sergiden detaylar Ressam Mustafa Arslan'ın konuşması ve duygulanması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Numan Kurtulmuş'un sergiyi gezmesi TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş, Trabzon'da Mustafa Arslan'ın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü...

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sergi Açılışına Katıldı, System.String[]
- Sergiden detaylar
Ressam Mustafa Arslan'ın konuşması ve duygulanması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
Numan Kurtulmuş'un sergiyi gezmesi TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş, Trabzon'da Mustafa Arslan'ın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde yer alan "kişisel yağlı boya sergisi"nin açılışına katılarak, sergide yer alan tabloları inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Trabzon, Numan Kurtulmuş, Mustafa Arslan, Politika
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