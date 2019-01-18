AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sergi Açılışına Katıldı
1 saat önce
- Sergiden detaylar Ressam Mustafa Arslan'ın konuşması ve duygulanması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması Numan Kurtulmuş'un sergiyi gezmesi TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş, Trabzon'da Mustafa Arslan'ın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü...
- Sergiden detaylar
Ressam Mustafa Arslan
'ın konuşması ve duygulanması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un konuşması
Numan Kurtulmuş'un sergiyi gezmesi TRABZON - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş, Trabzon
'da Mustafa Arslan'ın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde yer alan "kişisel yağlı boya sergisi"nin açılışına katılarak, sergide yer alan tabloları inceledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:19 Kaynak: AA
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