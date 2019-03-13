Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Sinop'ta

25 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sinop'taki temasları kapsamında Boyabat ilçesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Sinop'ta, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sinop'taki temasları kapsamında Boyabat ilçesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda iş adamlarının talep ve sorunlarını dinleyen Kurtulmuş, hükümet olarak iş dünyasına verdikleri desteklere değindi.

İş adamlarının Türkiye'nin güçlü ekonomisine güvenmesi gerektiğine işaret eden Numan Kurtulmuş, ülke olarak bütün engellemelere rağmen büyümeye devam edeceklerini vurguladı.

Buradaki programının ardından kent merkezine geçen Kurtulmuş, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, şehir hakkında Vali Köksal Şakalar'dan bilgi aldı.

Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde de bulunan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü için vatandaşlardan destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:38 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Sinop, Güncel
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