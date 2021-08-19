Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

19.08.2021 19:41
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Kurtulmuş, beraberindeki heyetle Türkeli ilçesinde esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerinin ardından Kriz Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koordinesinde bütün kurumların sahada gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sahada yapılan çalışmalardan vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Afet bölgesinde çok sayıda gönüllü de gördük. Türkiye'nin başka şehirlerinden gelmiş gencecik kadınlar, erkekler, o çamurların içerisinde ellerinden ne gelirse insanlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Herkes eline aldığı kazma, kürek ile oralardaki pisliği kaldırmaya çalışıyor. Biz sadece güçlü bir devlet geleneğine sahip değil, aynı zamanda milletinin her bir ferdinin gönlünde yüksek hamiyet duygusu olan bir milletiz. Güçlü bir devlet olursunuz ama milletinizin hamiyet duygusuna sahip değil ise onun bir manası olmaz, işlevi olmaz. Burada gerçekten devletin gücünü, milletin hamiyetperverlik duygusu ile beraber görüyoruz."

Kurtulmuş, bu tür durumlarda kimsesinin siyaset yapmaya kalkmaması gerektiğine işaret ederek, "Hiç kimse yangına benzinle, körükle gitmesin, kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın. Bu milletimiz birlik beraberlik içerisinde bu yaraları saracaktır. Bu acılar geride kalacaktır." dedi.

Kurtulmuş'a incelemelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve diğer ilgililer eşlik etti. ?????????????

???????

AK Parti, Türkeli, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak 20:12 Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem 19:38 Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor 18:56 Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor
Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu 18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın 17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler 15:44 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi 14:38 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak         
20:19
Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor         
19:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz         
19:22
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu         
18:55
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti         
18:14
28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek         
17:16
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı         
16:11
Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi         
15:34
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 20:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement