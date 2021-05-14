AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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