AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı - Son Dakika

Kurtulmuş, Twitter 'daki paylaşımında, "Dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın göbeğinde binlerce masum canın hunharca katledildiği, tarihin en kanlı katliamlarından Srebrenitsa'daki soykırım şehitlerini rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında, soykırım kurbanlarını andı.

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