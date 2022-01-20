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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu

20.01.2022 19:15

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kuşakların farklı isimlerle anılmasına ilişkin, "Her neslin kendi şartları içindeki farklılıkları tabii ki geçerlidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kuşakların farklı isimlerle anılmasına ilişkin, "Her neslin kendi şartları içindeki farklılıkları tabii ki geçerlidir. Hele hele bizim gibi büyük bir iddiası olan milletin çocuklarının her nesil içerisinde ortak bir hedefi, ideali ve yönelimi olması lazım." dedi.

Kurtulmuş, Sultanbeyli'deki temasları kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ilçe gençleriyle bir araya geldi.

Burada gençlere hitap eden Kurtulmuş, bir milletin en büyük gücünün gençler olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, gençlerin Türkiye'nin en büyük kazanımı ve birikimi olduğunu vurgulayarak, "Hepinizin, Allah'ın izniyle imkanları ve fırsatları iyi bir şekilde değerlendirerek, ümit ettiğiniz bütün güzelliklere ulaşacağınızdan eminiz. İnşallah bütün iyi kapılar önünüzde açılsın. Bu günlerde hangi hayali kuruyorsanız, ne olmak istiyorsanız, hangi mesleki ve kişisel gelişim içerisinde olmak istiyorsanız bunların hepsini gerçekleştirmenizi ümit ederiz." diye konuştu.

En büyük yatırımın da gençliğe yapılan yatırım olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Onun için Sultanbeyli Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir gençlik merkezinin yapılmış olması aslında ilçemize de büyük bir değer katıyor. Merkezi hükümetin gençliğin her alanında yaptığı yatırımları görüyorsunuz. Bundan 20 sene öncesiyle kıyaslanmayacak büyük imkanlarla karşı karşıyayız. Bunlardan en iyi şekilde istifade etmek lazım."

Kurtulmuş, Sultanbeyli'nin geçmişine değinerek, ilçenin eski halinin köyden farksız olduğunu söyledi. İlçenin İstanbul'un önemli bir ilçesi olmasının yanı sıra Anadolu'nun bir özeti niteliği taşıdığını kaydeden Kurtulmuş, "Büyük ihtimalle dedeleriniz buraya geldi, arkasından babalarınız... Şimdi sizler 3. nesilsiniz. Ben hatırlıyorum, 80'li yılların başında Sultanbeyli'nin yolu bile yoktu. Bir yere kadar giderdiniz, ondan sonra çamur deryası, toprak yollardan geçemezdiniz. Bugün bu noktaya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamda gençlere yapılan ve yapılacak yatırım da ülkeye yapılacak en büyük yatırımdır." diye konuştu.

Her nesil içerisinde ortak hedef ve ideal olmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle bu Teknofest kuşağı denen kuşak. Bununla alakalı çeşitli tartışmalar yapılıyor. Z kuşağı gibi... Her kuşağın kendi yaşadığı şartlar içindeki akış farklıdır. Babam benim yaşadığım dönemden farklı bir dönemde yaşadı. Babamın babası veya annemin babası, onlar da farklı bir dönemde yaşadı. İhtiyaçlar, öncelikler, Türkiye ve dünyanın şartları bambaşkaydı. Benim şartlarım, çocuklarımın şartları başkaydı. Bu şu anlama gelmiyor. Biz nesiller arasında bir kopukluk ortaya çıkararak, bu nesillerin hepsini birbirinden ayırıp, şuna şu ismi verelim değil. Her neslin kendi şartları içindeki farklılıkları tabii ki geçerlidir. Hele hele bizim gibi büyük bir iddiası olan milletin çocuklarının her nesil içerisinde ortak bir hedefi, ideali ve yönelimi olması lazım. O da şudur; Biz Türkiye'yi yeniden güçlü, büyük bir millet yapmak için mücadele ediyoruz. Babalarımız da mücadele etti, ondan öncekiler de..."

Yapılan işleri anlamlı kılan şeyin ortak hedefler ve idealler olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, Türkiye'yi kendi başına ayakta duran ve öncülük eden bir ülke haline getirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, gençlere her bir saatlerini verimli değerlendirme tavsiyesinde bulunarak, İstanbul'da eğitim almanın önemine işaret etti.

AK Parti iktidarlarında yapılan yatırımlara ve projelere dikkati çeken Kurtulmuş, "Son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çok önemli işler yapıldı. 'Yapılanlar içerisinde en önemli ve en büyük kazanım nedir?' diye sorarsanız. Üç tane var ama onlardan birini sizlerle paylaşacağım. Bunlardan birincisi öz güven inşasının temin edilmiş olmasıdır. Bu milletin çocukları artık 'Biz yapabiliriz.' inancı içerisindedir." dedi.

Kurtulmuş, belediyenin öğrencilere sağlayacağı ulaşım desteğini duyurdu

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesinin öğrencilere sağlayacağı ulaşım desteğinin de duyurusunu gerçekleştirdi.

Destek kapsamında İstanbul'daki üniversitelerde eğitim gören ve Sultanbeyli'de ikamet eden her bir öğrencinin aylık 78 liralık İstanbulkart dolum ücreti 2022 eğitim dönemi boyunca belediye tarafından karşılanacak.

Programa, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu

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Sultanbeyli, Hisarcık, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu - Son Dakika
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