AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 12 Eylül darbesinin 41. yılı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, darbe anayasasını milletin desteğiyle tarihin çöplüğüne atmanın ve demokrat, kapsayıcı, katılımcı yeni anayasayı yapmanın en önemli vazifeleri olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından, 12 Eylül darbesinin 41. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, 12 Eylül'ün ardından darbenin yıkıcı etkilerini demokrasiye ve millet iradesine olan bağlılığıyla sildiğini, vesayetçileri ve onların karanlık yüzünü ise asla unutmadığını belirten Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde 12 Eylül'ün son kalıntısı olan darbe anayasasını milletimizin desteğiyle tarihin çöplüğüne atmak ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda demokrat, kapsayıcı ve katılımcı yeni anayasayı yapmak en önemli vazifemizdir." ifadesini kullandı.