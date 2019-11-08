Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Büyükşehir'e ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Prof. Dr. Kurtulmuş, ziyarette yaptığı açıklamada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Zor bir dönemden geçiyoruz derken bunu kolay söylüyoruz ama yaşadığımız zorlukları hep birlikte, bütün millet olarak yaşıyoruz. Güçlü büyük Türkiye'yi kuracağız ve bu yolda adım adım ilerliyoruz" dedi. "Türkiye'nin güçlendiğini görenler de telaşa kapılarak Türkiye'yi nasıl engelleriz, ayağına nasıl çelme takarız, yolundan nasıl çevirmenin hesabını yapıyor. Bu millete öyle kolay kolay kimse çelme takamaz, pranga vuramaz, kimse istediğini dikte edemez" diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ifade etti. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz kendi milli önceliklerimizi, kendi ulusal egemenliğimizi esas alan stratejilerimizi belirledik. Bu bölgede şunu iyi bilmemiz lazım; büyük resmi görmeden Orta Doğu'da siyaset yapılamaz. Büyük resimde, bu coğrafyada bir asır sonra yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgeyi yeniden bölüp parçalamak, tarumar etmekti amaçları. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bölgede büyük resmi gören yegane ülkeyiz." Büyükşehir'in çalışmalarından ötürü Başkan Mehmet Sekmen'i tebrik eden Kurtulmuş, Erzurum'a daha önce de geldiğini, her gelişinde şehirdeki değişim ve dönüşüme tanık olduğunu bildirdi. Başkan Sekmen'de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti hatırlatarak, kurumun çalışmaları hakkında AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a bilgi verdi. Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZURUM