AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "koronavirüs" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "koronavirüs" uyarısı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kamu spotunu paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz. Ülkemiz için, yarınlarımız için."

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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