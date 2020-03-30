AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan dayanışma kampanyasına destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan dayanışma kampanyasına destek çağrısı Açıklaması
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin TBMM Grup Başkanlığının başlattığı "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası"na destek çağrısında bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin TBMM Grup Başkanlığının başlattığı "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası"na destek çağrısında bulundu.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"AK Parti TBMM Grubu olarak yaşadığımız salgından ekonomik olarak etkilenen vatandaşlarımız için düzenlediğimiz toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kampanyamız hayırlı olsun. İmkanı olan teşkilat mensuplarımızı, üyelerimizi ve camiamızı bu kardeşlik kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin her zaman ve her şartta yanında olmaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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