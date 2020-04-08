AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Terör örgütünün saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:38 Kaynak: AA
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