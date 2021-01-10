AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması
10.01.2021 18:53
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı milletin 2023 seçimlerinde vereceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı milletin 2023 seçimlerinde vereceğini belirtti.
Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyen Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Numan Kurtulmuş, "Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Okan Buruk'tan Fatih Terim'e Visca ve İrfan Can için resmi teklif yok Yayıncı kuruluş, küfürlü tezahüratlara tepki gösteren Fenerbahçe'den özür diledi 5 maçtır kazanan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında! Canlı anlatım 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı