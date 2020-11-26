AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme Açıklaması
26.11.2020 16:53
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin yerini bulduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin yerini bulduğunu belirtti.
Kurtulmuş, Twitter'dan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen karara ilişkin paylaşımda bulundu.
"Adalet yerini buldu." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.
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