AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki Açıklaması
30.01.2021 11:45
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye karşı yapılan ahlaksızlığın sorumlularının hukuken hesap vereceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye karşı yapılan ahlaksızlığın sorumlularının hukuken hesap vereceklerini belirtti.
Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum. İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kabe'mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verdi.
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