AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'a sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'a sert tepki - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'a sert tepki

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına tepki göstererek, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin grup başkanvekili eğer akli...

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'a sert tepki, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına tepki göstererek, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin grup başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin grup başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" dedi.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Engin Özkoç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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