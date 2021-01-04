AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan "darbe" açıklamalarına tepki - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan "darbe" açıklamalarına tepki

04.01.2021 21:05
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda darbeye yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi. Kurtulmuş açıklamalara tepki göstererek, "Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar! Türkiye'nin gözbebeği Silahlı Kuvvetlerini vesayet merkezi görenler! Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir. Hiç kimse Türkiye'nin gündemine bir daha asla darbeyi sokmaya çalışmasın! Bu memlekette yegane hakem de, hakim de aziz milletimizdir. Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil özde demokrat olmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin kendi iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve iktidara dil uzatmayı bırakın. Millet iradesine saygı gösterin. Demokrasiyi içinize sindirin" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

AK Parti, Türkiye, Karar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan 'darbe' açıklamalarına tepki - Son Dakika


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