AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Filistin için

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin sözde barış planının bir ihanet planı olduğunu belirterek, "Bu, Filistin'in satılması planıdır. Bütün dünya buna sessiz kalsa, Türkiye olarak buna asla sessiz kalmayacağız." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığında düzenlenen AK Parti Bağcılar Mahalle Dayanışa Meclisi toplantısında, plana göre Kudüs'ün, İsrail'in birleşik başkenti olacağını, hakları hukukları gasbedilmiş Filistinlilerin hiçbir ülkede mahkemeye müracat edemeyeceklerini söyledi.

Bunların karşılığında Filistinlilere üç-beş sadaka verileceğini ifade eden Kurtulmuş, "Filistinliler için bir iki organize sanayi tesisi kurulacak. Bu, bir ihanet planıdır. Bu, Filistin'in satılması planıdır. Bütün dünya buna sessiz kalsa, Türkiye olarak buna asla sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

İdlib'de sivillere karşı yapılan saldırılara da değinen Kurtulmuş, "İdlib'i görüyorsunuz. Dünyanın gözü önünde her gün İdlib'de onlarca, yüzlerce insan öldürülüyor. Bu kadar zulme sessiz kalmak gayretullaha dokunur. Onun için Türkiye olarak sonuna kadar İdlib halkının yanında olmak için müzakerelerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye'dir"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın öneminden bahseden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Büyük medeniyetler, büyük devletlerin kurulduğu yer bizim de merkezinde olduğumuz bu coğrafyadır. Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye'dir. O yüzden Türkiye'nin üzerine bu kadar çok abanıyorlar. Onun için Türkiye'nin güçlü şekilde ayakta durmasından rahatsızlık duyuyorlar. Onun için Türkiye'nin üzerine FETÖ'den PKK'ya DEAŞ'tan PYD'ye kadar birçok terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Bu coğrafya yeniden yapılanıyor. Bu coğrafya, dünyadaki güç kavgalarının da merkezi olmuş durumda. Bu merkezde Türkiye'nin güçlü olarak ayakta durmaktan başka şansı yoktur."

Milyonlarca mağdur ve mazlum insanın Türkiye için dua ettiğini kaydeden Kurtulmuş, daha çok insana ulaşmak için gece gündüz demeden çalışılması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kendi karasularına hapsetmek istediler. Çeşitli Akdeniz ülkeleri Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs başta olmak üzere Türkiye'ye karşı 50 tane numara çevirmeye çalıştırlar. Yine bu oyunu bozmak için Libya'nın meşru hükümetiyle anlaşarak Türkiye, Akdeniz'de kendine çizilen sınırları daha doğrusu prangaları kaldırdı, attı. Şu anda Libya'da askerlerimiz var. Meis Adası'nın 200 metre ötesine Türkiye çıkamayacak duruma getirilecekti. Çok şükür o prangayı da kırdık attık. Bu coğrafyada egemen olmak için emperyalizmlerin tuzaklarını bozmak için insanların hakkını, hukukunu korumak için güçlü olmak mecburiyetindeyiz."

AK Partinin 4 temel özelliği olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Birincisi, bu ülkedeki demokratik atılımların birçoğunu AK Parti 18 yıllık iktidarı sırasında yaptı. AK Parti demokrat bir parti. İkincisi, birçok reformlar bu süre içerisinde yapıldı, AK Parti reformcu bir parti. Üçüncüsü, AK Parti yerli ve milli bir parti, dördüncüsü ise AK Parti, kapsayıcı kuşatıcı bir parti." şeklinde konuştu.