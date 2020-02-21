AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Gezi Parkı olayları değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye ekonomisinin hedef alındığını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimden indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kurtulmuş, partisince düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın yerel seçim başarısına değinerek emeği geçen bütün teşkilat mensuplarını kutladı.

Türkiye'nin birçok yerde birçok meseleyle uğraştığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yaptığımız büyük bir mücadeledir ve bu mücadele aslında büyük medeniyetimizin ihya ve inşa edilmesi için, dünyanın mazlum milletlerinin yüzünün gülmesi için ve bu aziz milletin yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkması için yapılan mücadeledir. Bu mücadele bir siyasi mücadeledir ama aynı zamanda bir fikri mücadeledir, bir medeniyet mücadelesidir. Hepimizin en güçlü şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu yürüyüşü çok daha güçlü sürdürmemiz lazım. Türkiye dünyanın birçok ülkesinde birçok meseleyle boğuşuyor. Şu anda karşı karşıya kaldığımız meseleler sadece bugünün meseleleri değildir. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların tamamına yakını önceki dönemlerden birikmiş olan emperyalist projelerin bugün yeniden uygulanmasının ortaya çıkardığı bir sonuçtur."

"Bölge halklarını birbirine düşman etmeye çalışıyorlar"

Emperyalist güçlerin hain planlarla bölge halklarını birbirinden ayırmaya çalıştıklarını ifade eden Kurtulmuş, emperyalist güçlerin bu halkları birbirine düşman etmeye güçlerinin yetmediğini aktardı.

Kurtulmuş, aynı oyunların yeniden oynandığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu oyunu bir kere daha oynuyorlar ve bu bölge halklarını birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Araya terör örgütlerini koyuyorlar, DEAŞ diye bir örgüt uyduruyorlar. İslam adına terörle buluşturulan bu hain örgütün hangi Müslümana ne faydası olduğunu bana anlatır mısınız? Bunların tek faydası, yaptıkları tek iş bu bölgedeki halkların etnik yapısını değiştirmek için şehirleri işgal ettiler, halklarını yerlerinden ettiler. Arkasından da tıpış tıpış getirdiler PYD/ YPG'yi oralara yerleştirdiler. Bu halkların arasına fitne tohumları sokmaya çalıştılar, işte Türkiye olarak bizim en büyük gücümüz bu oyunları görüyor olmamızdı, bu oyunu görüyoruz bu oyunu oynatmayacağız ve bu oyunu Allah'ın izni milletin gücüyle bozacağız."

İdlib'de yaşanan katliama dünyanın seyirci kaldığını anlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin buradaki insanların esenliğini sağlamak için elinden geleni yaptığını, yapmaya da devam edeceğini bildirdi.

Kurtulmuş, Suriyelilere verdikleri destek ve ev sahipliği için teşekkür ettiği Şanlıurfalıları ensar dayanışmasından dolayı da kutladı.

"Dik dur eğilme bu millet seninle." tezahüratları üzerine Kurtulmuş, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyeceklerini söyledi.

Kurtulmuş, devletin bütün kurumlarının milletin içerisinde ve milletin yanında olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam edeceğini vurguladı.

"Gezi Parkı'nda amaç Erdoğan'ı yönetimden indirmekti"

Numan Kurtulmuş, Gezi Parkı olaylarının Türkiye'yi engellemek ve hükümeti yıkmak için yapılmış planlı bir program olduğunu dile getirdi.

Olayların ilk başta bir çevre olayı gibi göründüğünü aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Gezi Parkı olayları bir tertipti, başta belki kandırılan gençler meydana çıkartıldı ama aynı süreçle birlikte bir taraftan ne kadar radikal devrimci komünist, marksist örgüt varsa ortaya çıkartıldı. Ne kadar FETÖ'cü polis varsa bu gençleri tahrik etmek için her türlü melaneti yaptı. Bunlar sonradan daha net bir şekilde anlaşılıyor. Gezi Parkı olaylarıyla maalesef Türkiye ekonomisi allak bullak edilmeye çalışıldı. Türkiye'deki en önemli olaydan bir dakika naklen yayın yapmayan dünyanın sayılı televizyon kanalları, Tarlabaşı'nın arka sokaklarındaki militanlarla röportajlar yaparak 24 saat neredeyse naklen yayın yaptı. Hesaplı, planlı kalkışmanın yerli ve yabancı bütün unsurları bir araya getirildi. Amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı yönetimden indirmek, güçlü büyük Türkiye etrafındaki yürüyüşü önlemekti."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından Ceylanpınar ve Harran ilçelerinde AK Parti'ye geçen bazı belediye meclis üyelerine parti rozeti taktı.