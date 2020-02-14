AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kadir Şeker açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Konya'da sevgilisini darbettiği ileri sürülen kişiyi engellemek isterken bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili, "Soruşturma aşamasında olan bir konu hakkında, 'Şöyledir, böyledir' diyerek bir şeyler söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim ama bütün Türkiye hassasiyetle buradan adaletin gerçekleşmesini ve gerçekten birisine yardım ederken bu sonuçla karşılaşan Kadir'in bu yargılamada bir şekilde kurtulmasını bekliyor." dedi.

İskilipli Atıf Hoca'nın ölümünün 94'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "İlmi ve İçtimai Yönleri ile İskilipli Mehmed Atıf Efendi" sempozyumuna katılmak için kente gelen Kurtulmuş, Çorum Valiliğini ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi'den sempozyumla ilgili bilgi alan Kurtulmuş, İskilipli Atıf Hoca'yı ölümünün 94'üncü yılında rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Valilik, Belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarınca ortaklaşa düzenlenen sempozyumun önemine değinen Kurtulmuş, "Sempozyumun Çorum'da yapılması çok önemli ve değerli. Bu çalışmanın amacı o dönem üzerinden bir tartışmayı başlatmak değil, tam tersine o dönemde yaşananların bilinmesidir. Son derece önemli bir güzel çalışma. " ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Konya'da sevgilisini darbettiği ileri sürülen kişiyi engellemek isterken bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kadir Şeker'e ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Devam etmekte olan bir soruşturma var. Bütün Türkiye'nin çok hassas şekilde takip ettiği bir dava olacaktır. Adaletin yerini bulmasını biz de temenni ediyoruz. Tabii mahkeme safhasında, soruşturma aşamasında olan bir konu hakkında, 'Şöyledir, böyledir' diyerek bir şeyler söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim ama bütün Türkiye hassasiyetle buradan adaletin gerçekleşmesini ve gerçekten birisine yardım ederken bu sonuçla karşılaşan Kadir'in bu yargılamada bir şekilde kurtulmasını bekliyor. Dolayısıyla soruşturma devam ediyor. Vakit var, soruşturma zaman alacaktır."

Çorum Belediyesini de ziyaret eden Kurtulmuş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurtulmuş'a ziyaretlerinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı da eşlik etti.