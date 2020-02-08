AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki...

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması, asla tasvip edilemez.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki..., System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması, asla tasvip edilemez. Bu sözler, Kıbrıs Türklerine ve orada Türkiye'nin, aziz milletimizin tarih boyunca vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır. Asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Kayseri İli Yardım Derneği (KAYDER) İstanbul Şubesince Darülaceze Başkanlığında düzenlenen Dünya Kayserililer Günü Programı'nın ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği mülakata ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Akıncı'nın açıklamalarının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, anavatan Türkiye'nin her bakımdan bir uzantısı ve parçası olduğunu belirtti.

Yüreklerinin bir tarafı Türkiye ise öbür tarafının ayrılmaz bir şekilde Kuzey Kıbrıs olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayakta tutmak, oradaki Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını, menfaatlerini, namuslarını ve bağımsızlıklarını korumak için milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı, en iyi Akıncı'nın bilmesi lazım. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dökülen şehit kanlarının boşuna olmadığını, orada yıllardır Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için verilen bu büyük mücadelenin boşuna verilmediğini hatırlaması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması, asla kabul ve tasvip edilemez. Bundan vazgeçmesi, bu talihsiz açıklamalarını telafi edecek yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. Bu sözler, Kıbrıs Türklerine ve orada Türkiye'nin, aziz milletimizin tarih boyunca vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır. Asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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