AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Libya'da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye'ye benzer bir noktaya gelebilir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Libya'da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye'ye benzer bir noktaya gelebilir" dedi.


Ankara'da bir otelde düzenlenen basın ödülleri töreni sonrasında Türkiye ve Rusya tarafından darbeci Hafter'e yapılan "ateşkes" çağrısına, Hafter tarafından verilen yanıtı değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " İstanbul'da 'TürkAkım' projesinin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen tören öncesinde ve sonrasında yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında anlaşma sağlanmış ve bu anlamda da bu Pazar sabaha karşı başlamak üzere 12 Ocak'ta başlamak üzere Libya'da ilgili bütün taraflara ateşkes çağrısında bulunulmuştur. Buna bütün uluslararası camianın da destek vermesi lazım. Hafter'in bu ateşkes çağrısına kayıtsız kalmayacağı bir ortamın uluslararası camia tarafından oluşturulması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.


Hafter'in 'darbeci' bir şekilde ortaya çıktığını, mevcut meşru hükümeti devirmek için şehir ve halka bomba yağdırdığını aktaran Kurtulmuş, "Buna rağmen Rusya Federasyonu'yla beraber ortak bir ateşkes çağrısı yapılmış, buna uymalarını temenni ederiz. Doğru olan, Libya halkının geleceği için uygun olan, Libya'nın milli menfaatlerine uygun olan bir an evvel ayın 12'sinden sonra bu ateşkesin sağlanması ve Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güçlendirilerek ilgili bütün tarafların içerisinde olacağı siyasal bir sürecin güçlendirilmesidir" dedi.


Hafter'in ateşkes çağrısına uymadığı takdirde paramparça olmuş diğer bölge ülkelerine benzer bir noktaya gelebileceğinin uyarısını yapan Kurtulmuş, "(Ateşkese uyulmazsa) Eğer bu yapılamazsa, Libya zaten paramparça olmuş diğer bölge ülkelerine benzer bir noktaya gelebilir. Şu anda bir tarafta Mısır'a yakın sınır bölgelerinde Bingazi, Derne, Tobruk tarafında Hafter grubu, diğer tarafta esas kabul edilmiş meşru hükümet Trablus'ta var ama aynı zamanda Libya'nın bazı bölgelerinde hala DEAŞ varlığının olduğunu biliyoruz. Bazı bölgelerde eski rejimden kalmış silahlı grup, aşiretlerin var olduğunu biliyoruz. Libya'da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye'ye benzer bir noktaya gelebilir, Yemen'e benzer bir noktaya gelebilir, belki uzun süre devam edecek iç çatışmaların büyük türbülansların içerisine girebilir" ifadelerini kullandı.


Libya'nın Kuzey Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu, çok büyük imkanları bulunduğunu bildiren Kurtulmuş, "Böylesine güçlü bir ülkenin iç çatışma ortamına sürüklenmesine asla rıza göstermemek lazım. Buradan uluslararası camiayı Türkiye ve Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen ateşkes noktasında Hafter güçlerine bir şekilde siyasal baskı yapmaya, ikna etmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde olacak sonuçların son derece vahim olduğunu herkes tahmin edebiliyor, kestirebiliyor. Ümit ederim ki, ateşkes uygulanma imkanı bulur" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı
CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü

Son Dakika Haberleri
03:00 Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı - Son Dakika Haber
02:48 Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi - Son Dakika Haber
02:14 Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:26 Okul bahçesinde oynayan öğrencilerin vücutlarında oluşan çürük ve yanıklar sağlık kuruluşları ile... - Son Dakika Haber
01:17 Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı - Son Dakika Haber
01:00 Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika Haber
00:27 Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 05:15:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]