AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Lübnan'a taziye mesajı - Son Dakika

"Beyrut'ta meydana gelen patlamayı kardeş Türkiye olarak bizler de yüreğimizde hissettik.

Kurtulmuş, patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , Lübnan halkına, başkent Beyrut 'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama dolayısıyla başsağlığı diledi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:17

Kaynak: AA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti