AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Medipol Başakşehir'e destek Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Medipol Başakşehir'e destek Açıklaması
09.12.2020 00:47
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:
"Tebrikler Başakşehir. Irkçılığa karşı dik duruşunuz için. İnsanlık onurunu koruduğunuz için. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, Paris Saint Germen karşılaşmasında 4. hakemin ırkçı söylemine karşı tavrını tebrik ediyor, bu ırkçı yaklaşımı lanetliyorum.
Irkçılığın ve nefretin geldiği boyutları gösteren bu olayın tüm dünyaya ders olmasını diliyorum."
Son Dakika Son Dakika: Irkçılık yapan hakem maçtan alındı, PSG-Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi