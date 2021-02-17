AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, terörle mücadelenin önemini vurgulayarak, "Bu ortak bir milli meselemizdir. Bu milli meselemizi, sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün nedenler ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Ordu İl Başkanlığının, düzenlediği 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kurtulmuş, bölgede etkili olan kar yağışının bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Sonel'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, Sonel'in gittiği her yerde başarılı olduğunu söyledi.

Ordu'nun en başından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü destek veren illerin başında geldiğini kaydeden Kurtulmuş, "Ordu, AK Parti iktidarları sırasında çok güzel hizmetler alan bir ilimiz. Bir yandan merkezi hükümet, bir yandan da yerel yönetimlerin sayesinde buradaki hizmetler daha da ileriye doğru götürülmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye ileriye gittikçe ayağından çekmek, çelme takmak, yeniden güçlü Türkiye'nin kuruluşunu engellemek isteyen içerde ve dışarda bir takım güçlerin olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Bu güçler her vesile ile her türlü aracı kullanıyorlar. Yeri geliyor ekonomik olarak baskı altına almaya çalışıyorlar, yeri geliyor içerde fitne fesat çıkarmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor terör örgütleri marifetiyle maalesef eski bir oyunu, bundan bir asır evvel, bu coğrafyada Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte gündeme gelmiş olan vekalet savaşlarını hortlatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bölgenin yükselen bir gücüdür"

Vekil olarak tayin edilen cinayet çeteleri ve terör şebekeleriyle Orta Doğu'da, bölgede, halkların arasına fitne fesat sokulmak istendiğine dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 40 yıldır PKK belasıyla uğraştığını biliyoruz. Yıllar önce yaptığımız araştırmada, o zaman ki terörün Türkiye'de ki maliyeti 1,5 trilyon dolardı. Bu rakamın bugün çok daha ileriye gittiğini, 2 trilyon doların üzerine çıktığını tahmin ediyoruz. Niye bu terör örgütleri bir şekilde harekete geçiriliyor? Burada maksat bellidir. Türkiye bölgenin yükselen bir gücüdür. Özellikle pandemi sonrasında kurulacak yeni dünya düzeninin en önemli aktörlerinden birisi olmaya aday ülkedir. İstiyorlar ki Türkiye bu terörle uğraşsın. Binlerce insanımızı kaybetmişiz. Türkiye burada trilyonlarca dolar büyük bir maliyet ödemiş. Eğer bunlar ödenmemiş olsaydı, örneğin Ordu-Giresun Havalimanını biz 30 sene evvel yapabilirdik."

"Terörle ayaklarımıza pranga vurdular" diyen Kurtulmuş, "Şimdi de bu yeni dönemde Türkiye'nin güçlü olması, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ı savunması, Karabağ zaferinin arkasında durması, terör örgütlerine karşı vermiş olduğu etkin bir mücadele, bunların uykularını kaçırıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu oyunu bozacağız. Başka çaremiz yok"

Kurtulmuş, karşılarında eline sadece bir kaç bin silah tutuşturulmuş teröristler olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü :

"Bunların arkasında nice devletlerin, istihbaratla, lojistikle, silah desteğiyle ve hatta siyasi destekle nasıl bir destek verildiğini, cümle alem biliyor. Biz de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Gara'da şehit verdiğimiz 13 evladımızın acısı hepimizin içini yakarken maalesef Türkiye'nin dostları olduklarını söyleyen ülkelerden şöyle uyduruk bir açıklama geliyor. Terörü kınayamayanlar nasıl terörle mücadele edecek. Terörü bir insanlık suçu olarak görmeyenler nasıl dünyada barışın gelmesine katkı sağlayacak. Bunların işi gücü Osmanlı'nın çökertilme sürecinde kullandıkları bir takım silahlı milisleri, nasıl Ermeni çetecileri, nasıl Yahudi çetecileri kullandılarsa bu coğrafyada şimdide PKK, PYD, IŞİD ve diğerlerini kullanıyor. Amaçları bu bölgede insanları mezhep temelinde ve etnik kökende bölmek ve bu bölgenin yükselen gücü olan Türkiye'nin önünü kesmektir. Bu oyunu bozacağız. Başka çaremiz yok."

Kurtulmuş, hep beraber milletçe bir araya gelerek, bir ortak insanlık cephesi oluşturarak, siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak bu hain hıyanet çetelerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirerek, "Bunun yolu büyük güçlü Türkiye'den geçiyor. Türkiye güçlü olursa hiç kimsenin bu ülkenin önünü kesmeye gücü yetmez. Allah'ın izniyle eninde sonunda bu mücadeleyi biz kazanacağız. Bu bölgenin insanları kazanacak." dedi.

"Bu ortak bir milli meselemizdir"

Terör örgütlerinin milletin arasına fitne fesat sokmalarına asla izin vermeyeceklerini söyleyen Kurtulmuş, "Bu ortak bir milli meselemizdir. Bu milli meselemizi, sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün nedenler ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Terörün bütün şartları ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadeleyi her platformda devam ettireceklerine vurgu yapan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Terör örgütleri ve onların sahipleri avucunu yalayacaklardır. Bu ülkeyi bölemeyecekleri gibi bu ülkenin yükselişinin de asla önünü kesemeyeceklerdir." dedi.

Kurtulmuş, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Konuşmanın ardından Vali Sonel Kurtulmuş'a hediye takdiminde bulundu.

Ziyarette, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'de hazır bulundu.