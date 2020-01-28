AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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