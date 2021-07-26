AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması
26.07.2021 08:49
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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