AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve Meclisin yetkilerini dondurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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