AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Vefa Destek grubu üyelerine teşekkür Açıklaması - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Vefa Destek grubu üyelerine teşekkür Açıklaması
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vefa Destek grubu üyelerinin, gönüllerinden yansıyan sıcacık sevecenlikleriyle ülkenin en ücra köşelerindekilere yardıma koştuğunu belirterek, grup üyelerine selamlarını gönderdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vefa Destek grubu üyelerinin, gönüllerinden yansıyan sıcacık sevecenlikleriyle ülkenin en ücra köşelerindekilere yardıma koştuğunu belirterek, grup üyelerine selamlarını gönderdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından, Vefa Destek grubu üyelerine yardımları sebebiyle teşekkür ederek, görüntülerini paylaştı.
Numan Kurtulmuş paylaşımında, "Gönüllerinden yansıyan sıcacık sevecenlikleri ile ülkemizin en ücra köşelerindekilere yardıma koşan Vefa Destek gruplarındaki kardeşlerime yürekten selamlar. İşte dünyaya örnek büyük millet bu." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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