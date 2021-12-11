Kurtulmuş: "(Kılıçdaroğlu'nun fındıkla ilgili sözleri) Böyle bir gafı yapmaması lazım" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP'yi eleştirerek "HDP'nin oylarına talip olurken, HDP ile de bir ittifakın içerisinde olurken oradaki bagajı da sırtlarında taşımak istemiyorlar. Bu zor bir iştir. Onun için iş birlikleri açık, ittifakları gizli bir şekilde bu süreci sürdürüyorlar." dedi.

Numan Kurtulmuş, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, bir gazetecinin "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir ama bu HDP'yi terörist bir parti yapmaz, tıpkı AK Parti içinde FETÖ'cüler olduğu gibi bu da AK Parti'yi FETÖ'cü yapmadığı gibi' bir örnek verdi. Bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusu üzerine, CHP'nin ve içerisinde bulunduğu ittifakın, HDP oyları olmadan Türkiye'de herhangi bir şekilde şanslı duruma gelme imkan ve ihtimalleri olmadığını söyledi.

"HDP'nin oylarına talip olurken, HDP ile de bir ittifakın içerisinde olurken oradaki bagajı da sırtlarında taşımak istemiyorlar. Bu zor bir iştir. Onun için iş birlikleri açık, ittifakları gizli bir şekilde bu süreci sürdürüyorlar. Ta İstanbul ve Ankara seçimlerinden bu yana." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Zaman zaman HDP yöneticilerini, hatta Kandil'i kızdıran bazı çıkışlar dolayısıyla da tabiricaizse siyasal fırça diyebileceğimiz fırçalarla da karşı karşıya kaldıklarını biliyorsunuz. 'Biz olmasaydık, siz o kürsülerde oturamazdınız.' diyerek TBMM kürsüsünden bir siyasi partinin sıralarına dönerek hesap soran, dağ ile iltisaklı insanların olduğu konuşmaları biliyoruz. Yine aynı şekilde HDP'nin o zamanki eş genel başkanının, 'İstanbul ve Ankara seçimlerini aldıysanız, bizim oylarımızla aldınız. Bunun da farkında olarak siyaset yapın.' dediğini biliyoruz. CHP'nin zorluğu buradadır. Ne tür bir siyasal yapıyla iş birliği yaptığını biliyor ama bunun bir ittifak olarak kamuoyu önünde de hiçbir şekilde konuşulmasını istemiyor ama pratikte devam eden bir iş birliği var, seçimlerden sonra da devam eden bir iş birliği var. Bu işin zor kısmıdır. Allah kolaylık versin, CHP'liler bu işi nasıl çözecek bilmiyorum."

Kurtulmuş, CHP'nin vatansever, Kemalist, Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin üniter devlet yapısına destek veren çekirdek seçmen kitlesinin böylesine gizli bir ittifaktan son derece rahatsız olduğunu söyledi. Bu rahatsızlığı kalkıp açıkça söyleyebileceklerini belirten Kurtulmuş, "Nasıl HDP'liler, 'Biz açık bir şekilde burada iş birliği içerisindeyiz.' diyorsa cümle alemin, 84 milyonun bildiği hususu CHP'nin gizlemeye çalışması biraz da akıl dışıdır, rasyonel değildir. Eğer burada bir şekilde inatla bunu söylerlerse HDP de 'Hop, o kadar da değil, biz de buradayız' diye zaten kendisini hatırlatıyor. Bu zor bir meseledir ve kendileri açısından özellikle 2023'e giderken HDP iltisakı dolayısıyla yaralanmamak için vatandaşın nezdinde, özellikle kendi seçmenlerinin nezdinde zarar görmemek için tevessül ettikleri bir yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti ve MHP niçin bir ittifak yaptığını biliyor, hangi konularda ittifak yaptığını biliyor"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, yüzde 50+1'lik sistemin herkesin herkesle ittifak yapabileceği bir zemini oluşturduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"AK Parti ve MHP niçin bir ittifak yaptığını biliyor, hangi konularda ittifak yaptığını biliyor. AK Parti ve MHP birleşmiş ve tek bir parti olmuş değil, iki ayrı partidir. Öncelikleri, parti programları farklı olan partilerdir ama Türkiye'nin güvenlik meselesinde, Türkiye'nin bölgesel sorunlarını çözme meselesinde, Türkiye'ye karşı olan emperyalist güçlere karşı mücadele etme konusunda, vesayetlerin ortadan kaldırılması konusunda şimdiye kadar sorunsuz bir iş birliği sürdürüyor ama karşı taraftaki ittifakın Türkiye'nin temel meselelerinde nasıl bir görüş birliği içerisinde olduğunu bilmiyoruz. Örneğin PKK, PYD ve DEAŞ'la mücadelede HDP'nin fikri nedir, CHP'nin fikri nedir? Bunu bilmiyoruz. Çünkü CHP, Türkiye'nin milli birliği ve beraberliğinden bahsettiği zaman HDP'nin bundan fevkalade rahatsızlık duyacağı ve hemen tepki vereceği de gün gibi aşikardır. Onun için bu anlamda zorluk, açık iş birliği, gizli ittifakın nasıl, ne şekilde sürdürülebileceğidir. Aynı şekilde diğer ittifakın kendi tabirleriyle söyleyeyim, bileşenlerinin zorluğu da buradadır. Birbirine hiç benzeşmeyen, birçok konularda ortak noktaları olmayan siyasi partilerin bir araya gelerek, 'Tayyip Erdoğan gitsin de AK Parti hükümeti değişsin de nasıl değişirse değişsin.' noktasına gelmiş olmalarıdır. Haklarını yemeyelim, şimdi bir noktaya geldiler, demokratik yollarla değişsin noktasına geldiler. Bu da ittifak bakımından bir adımdır, demokratik bir merhaledir."

"Terörle arasına bir büyük engel koyarak aşılmayacak duvarları örmedi"

Kurtulmuş, silahın, bombanın ve cinayetlerin olduğu yerde demokrasinin olmayacağını, bu konuda HDP'yi defalarca uyardıklarını belirterek "Çukur eylemleri sırasında biz bunları bile hep söyledik. Şu kadar milyon insanın oyunu almış, o kadar vatandaşın destek vermiş olduğu siyasi partinin üzerine düşen, önce oy aldıkları o vatandaşların haklarını, hukukunu korumak bakımından dağla, silahla, zorbalıkla, terörle arasına mesafe koymak hatta aşılmayacak duvarlar örmekti. HDP Türk milletine karşı, Türkiye'deki bütün insanlara karşı, kendi oy aldığı seçmenlere karşı da tarihi bu sorumluluğunu yerine getiremedi. Terörle arasına bir büyük engel koyarak, aşılmayacak duvarları örmedi." diye konuştu.

"Çukur ve hendek eylemleri" olarak adlandırılan dönemde yaşananlardan da bahseden Kurtulmuş, " Sur'un, Silopi'nin, Cizre'nin sokaklarının kazılmış olması HDP için büyük bir fırsattı, kalkıp şunu söyleyebilirdi, 'Ya biz bunun için mi milletten oy aldık? Bizim kızlarımız, gelinlerimiz, çocuklarımız bu çukurların, bu bombaların, bu silahların gölgesinde kalsınlar ve hayattan genç yaşta koparılsınlar diye mi bu millet bize oy verdi? Çekilin bu milletin başından, Kürt halkının ensesinden çekilin.' diyerek PKK ile arasına bir mesafe koyabilirdi. Ne yazık ki bunu yapmadı. Bunu yapmadığı için HDP de zaman içerisinde demokratik zeminini hep kaybetmiş oldu ve Türkiye'de terörün konuşulmadığı siyaset zemininin oluşmasının imkanını sağlamadı." dedi.

"Böyle bir gafı yapmaması lazım"

Türkiye'nin başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda zor bir dönemden geçtiğine, AK Parti hükümeti olarak bu zorlukların en kısa sürede aşılması için tedbirler aldıklarına ve almaya devam ettiklerine işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'yi gezerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

"Millet eleştiriyor, kızıyor ama 'Sonuçta yine bunları düzeltecek olan Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir.' diyor. Bu da bizim için hem büyük bir imkandır hem de büyük bir sorumluluktur." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her ne kadar muhalefet de algı operasyonuyla bir şeyler söylese de millet muhalefetin bu şekilde bu sorunları çözebilecek herhangi bir şeyi olmadığını biliyor. Affedersiniz, kusura bakmayın, gelin de şimdi siyaset yapma, yani siz Şanlıurfa'ya gider de orada 'Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretiyor.' derseniz bu millet size nasıl güvensin? Dil sürçmesidir, herkes yapar ama çok iddialı bir şekilde Türkiye'nin ikinci partisinin başkanı, sorsanız kendisine yarın Türkiye'yi yönetecek. Böyle bir gafı yapmaması lazım. Başka şeyler, mecliste yapılan o el, kol hareketini millet gördü. Hem Türkiye'yi yöneteceksiniz hem Türkiye'de 84 milyonu kucaklayacaksınız, hükümetin sizce eksik bıraktığı tarafı onaracaksınız hem de meclisteki sinir katsayısı yüksek bir konuşma sırasında kendinize hakim olamayarak, kimsenin istemediği bir hareket yapacaksınız. Şimdi millet bunları gördükçe diyor ki 'Tamam yani sorunlarımız var ama bunu yine çözecek olan sizsiniz, bunu çözecek olan AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyor. Bu tabii sorumluluklarımızı biraz daha arttırıyor."

Toplantıda Kurtulmuş'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile partililer eşlik etti.

(Bitti)