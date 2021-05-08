AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TÜGVA Gelişim Akademisi'ne konuk oldu: (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TÜGVA Gelişim Akademisi'ne konuk oldu: (2)

08.05.2021 01:01
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TÜGVA Gelişim Akademisi'ne konuk oldu: (2), System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye artık görev verilen, konum belirlenen, nerede durması söylenen, ne şekilde hareket etmesi tebliğ edilen edilgen bir ülke değildir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye artık görev verilen, konum belirlenen, nerede durması söylenen, ne şekilde hareket etmesi tebliğ edilen edilgen bir ülke değildir. Türkiye, yeni dünyanın hele hele bu salgın sonrasında oluşacak yeni dünyanın içerisinde vardır" dedi.

Kurtulmuş, "TÜGVA Gelişim Akademisi" tarafından çevrim içi düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevresinde oldu bittilerin önüne geçebilmesi için dirayetli olarak kendi pozisyonunu tahkim ettiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarının bir şekilde ortadan kaldırılmaya, oldu bittilerle yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisinin de katıldığı törenle Kıbrıs'taki kapalı Maraş bölgesini açarak 30 senelik bir oradaki zincirleri de kırmış olduğunu anlatan Kurtulmuş, yine Türkiye'nin Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürerek, siyasi bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi bildiğini bütün dünyaya göstermiş olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Güney Kafkaslar'da yeni bir denklemin oluşturulmasını temin ettiğini dile getiren Kurtulmuş, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine verilen onca dış desteğe rağmen, Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla terör örgütlerine ciddi şekilde diz çöktürdüğünü, orada kurulacak sözde terör devletinin kurulmasına engel olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin birçok bölgede aktif olduğuna dikkati çekerek, "Doğu Akdeniz dediğimiz zaman sadece buradaki ülkeler değil, aynı zamanda bölge dışındaki ülkelerin de var olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Suriye'nin kuzeyini ilgilendiren bir meselede ya da Irak'ı ilgilendiren bir meselede ne yazık ki dışarından da birçok ülkenin bu işin içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Karabağ zaferi dolayısıyla bir kere daha görmüş olduk. Orada da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da herhangi bir şekilde oluşacak olan bir dengede çok sayıda dünya devletinin de bu işin içerisine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu coğrafyalarda Türkiye'nin ne işi var sorusunun cevabı, Türkiye yeni kurulacak dünya düzeni içerisinde güçlü bir şekilde var olmak için o bölge halklarının hakkını, hukukunu korumak mecburiyetindedir. Onun için buralarda vardır ve var olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, "Biz bölge halklarının daha fazla birlik, beraberlik, dayanışma, iş birliği içerisinde etnik, mezhebi ve dini bütün farklılıklarını bir tarafa bırakarak bölgede var olan bu bütün zenginliklerden en iyi şekilde istifade etmelerini, bunları paylaşmalarını, ortaklaşa halklarının daha ileriye gitmesi için kullanmalarının esas yol olarak görüyoruz. Bizim için bu coğrafyanın insanlarını, Araplar, Kürtler, Türkler, Acemler diye ayırmak kitabımızda yazmaz. Bu coğrafyanın insanlarını Sünniler, Şiiler diye birbirine düşman etmek bizim kitabımızda yazmaz. ya da Hristiyanlar, Müslümanlar, falanca din mensupları diye bu insanları ayrıştırmak yazmaz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, yeni dünyanın içerisinde vardır"

Ayasofya'nın açılmasının önemine değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ben de Allah nasip etti ramazanın son cumasını bugün Ayasofya'da eda etmek imkanını buldum. Allah Ayasofya'yı kıyamete kadar Müslümanların camisi olarak ibadete açık tutacaktır inşallah. Bu tarihi bir dönüm noktası. Bütün bunların hepsi şunu ortaya koyuyor. Türkiye artık görev verilen, konum belirlenen, nerede durması söylenen, ne şekilde hareket etmesi tebliğ edilen edilgen bir ülke değildir. Türkiye, yeni dünyanın hele hele bu salgın sonrasında oluşacak yeni dünyanın içerisinde vardır. İsmet İnönü'nün tabiriyle söyleyelim, 'Dünya kurulur Türkiye orada yerini alır' diyor ya. Koronadan sonra yeni dünya kurulur, Türkiye de orada çok güçlü bir şekilde yerini alır. Bunun için canla başla gayret ediyoruz, çalışıyoruz ve Türkiye'yi tam bağımsızlık istikametinde yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde daha ileriye götürmenin mücadelesini veriyoruz."

Ancak emperyalist güçlerin temel hedefinin ise bu coğrafyayı mümkün olduğunca daha fazla bölmek, parçalamak ve ufalamak ve iç çelişkileri içerisinde çaresiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Biz birleştirmek istiyorsak, karşı tarafın da ayrıştırıcı bütün politikalarını elimizin tersiyle iteceğiz. İşte Türkiye'nin yarınlara taşınmasının altındaki en temel şeylerden birisi bizim bu coğrafyada yaşadığımız tarihsel birikimi çok iyi şekilde bilmektir, kavramaktır." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ayrımcılık yapmayacaklarını, insanları bölmeyeceklerini, ötekileştirmeyeceklerini, insanları karşı taraflara itmeyeceklerini belirtti.

Herkesi bu büyük medeniyet yürüyüşünün asli unsurları olarak kabul edeceklerini ve güçlü büyük Türkiye'nin paydaşları olarak benimseyeceklerini aktaran Kurtulmuş, "Bu anlamda başkaları bırakın istediği kadar bölsün. Dağıtmak, ufalamak, o emperyalist projenin bir parçası olarak bazılarına düşsün. Bize ise birleştirmek, bütünleştirmek ve büyütmek düşüyor. Bu toprakların sesini daha güçlü hale getirmek, medeniyet değerlerimiz üzerinde ciddi bir şekilde yükselmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

TÜGVA gençliğinin, mutlaka adanmışlık ve fedakarlık ruhu içerisinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, genç yaşlarından itibaren milletin daha ileriye gitmesi için, ümmetin meselelerinin çözülebilmesi için fikir yorması, kol gücünü, beden gücünü bu işe tahsis etmesi, kendisini milletin ve ümmetin geleceğine vakfetmesi gerektiğini dile getirdi.

İslam medeniyetinin ilmi geleneğinde bir insanın ilimde yükselmesiyle tevazusunun arttığını, Allah'ın varlığı karşısında hiçliğini anladığını belirten Kurtulmuş, Batı medeniyetinin ilim skalasında ise hiyerarşi olduğuna ve gelişen ilmin bir statü vesilesi olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan gençlerin ilim sahibi olması, bunu da hikmet ve irfanla geliştirip özümsemesi gerektiğine işaret etti.

İnsanlığa faydası olmayan bilgi, irfan ve hikmetin kişisel birikimden öteye gitmeyeceğine değinen Kurtulmuş, "Onun için insanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır. Biz bütün bu çabaları insanlığa hayırlı bir hizmette bulunmak için yapıyoruz. Niye siyasi bir mücadele veriyoruz? Şan, şöhret, makam, mevki için değil, siyasi mücadelemizi bu davayı daha ileri götürmek, insanlara hizmet etmek için ortaya koyuyoruz. Niye üniversitelerde ilim tahsil ediyoruz. Niye araştırma merkezlerimiz var? İnsanların hayrına daha fazla çaba ortaya koyalım diye." dedi.

Türkiye'yi yarınlara başkalarının değil, Türk gençlerinin taşıyacağının altını çizen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Gökten birileri gelecek ve bu Türkiye onların sayesinde daha ileri gidecek değildir. Nasıl son 1,5-2 asırlık mücadelemiz hep Türkiye'nin içerisinde verilen büyük bir mücadeleyle bu noktaya kadar geldiyse, çok şükür başarılı olduysa, bunun daha da başarılı bir noktaya gitmesi de bizlerin elindedir, sizlerin ellerindedir, sonraki nesillerin ellerindedir. Biz bu mücadele yolunu hep diri tutacağız. Hz. Peygamberin bir hadisini hiç unutmayacağız; hayat iman ve cihattır. Yani imanımızı sürekli güçlendirmek kendimize yapacağımız bir iyiliktir, ama cihat ise insanlara faydalı olmak için cehd-ü gayret sarf etmek demektir. Elimizdeki imkanları seferber etmek demektir. Ne varsa onu ortaya koyarak gayret edeceğiz ve Allah'ın izniyle bu anlamda çok büyük mesafeler alacağız. Genç kardeşlerim, bunu yaparken hayattan kopuk bir mücadele alanını asla söylemiyoruz. Bunu yaparken, geniş kitlelerin taleplerini ve beklentilerini çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Dünyayı tanıyacağız, üniversitelerde, liselerde, diğer yerlerde arkadaşlarımızla birlikte olacağız, onlarla beraber ortak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Herkesin yüzde yüz bizimle aynı fikirde olması gerekmez ama biz bizim en dışımızda, en aykırı fikirleri savunanlarla bile fikri alanda, ciddi şekilde görüşlerimizi teati edeceğiz. Bizim davamız kişisel olmadığına göre, bizim davamız mal, mülk, şan, şöhret, makam, mevki davası olmadığına göre, aynen Anadolu Erenleri gibi biz bu davayı ilmek ilmek işlemeye devam edeceğiz. Bu Anadolu insanları, şu gün 84 milyon insanın tamamını kuşatan bir büyük fikir mücadelesini gayret ve başarıyla vereceğiz."

"Türkiye bu eksende çok daha büyük mesafeler almayı başaracaktır"

Hayattan kopuk bir idealizmin kendilerine hiçbir faydası olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şehirlerin liselerinde, üniversitelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yeni Zelanda'da, Afrika'da, Asya'da ne olduğunu bileceklerini, meselenin arkasındaki gerçeği anlayacaklarını ve hayatın içerisinde olarak, hiçbir şekilde kopuk olmayan bir idealizmde, dünyanın rasyonalitesinden sonuna kadar istifade ederek önlerini açacaklarını kaydetti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu çerçevede tarihin bir kez daha tekerrür ettiğini, bir asır sonra bu milletin yeniden kendi kökleri üzerinde ayağa kalktığını dile getirdi. Kurtulmuş, TÜGVA çatısı altında faaliyet gösterenlere ellerinden ve gönüllerinden gelen ne varsa, hepsini kendileriyle paylaşmaya ve onların da katıldığı bu büyük kervanın yürüyüşünü daha da hızlandırmaya kararlı olduklarını söyledi.

İslam Medeniyetinin geçmişte iki büyük yürüyüşe sahne olduğuna, bunların İslam'ın ilk Hazreti Peygamber dönemi ve ondan sonraki Raşit Halifeler dönemi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Büyük fetihler oldu. Bir asır içerisinde İslam toprakları Cebeli Tarih Boğazı'ndan neredeyse Hindistan'a kadar uzandı. Afrika Kıtası'nın önemli bir kısmına İslam ulaştı. Anadolu'nun içlerine kadar gelen sahabeler var. Yani peygamberi sağlığında görmüş insanlar, hemen onun zamanında ve onun sonrasında İstanbul'u almak için buraya kadar gelmişler. Böylesine büyük bir mücadele içerisinde olunmuş. ve Allah'a çok şükür buraya kadar bu mesele gelmiştir. Bundan sonra da gayretle fedakarlıkla bilgiyle şuurla yolumuza devam edeceğiz ve inşallah Türkiye bu eksende çok daha büyük mesafeler almayı başaracaktır." şeklinde konuştu.

TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ahmet Güler'in moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da yer aldı. Program Kur'an-ı Kerim'i tilavetiyle son buldu.

Öte yandan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca çevrim içi düzenlenen "Gönül Sohbetleri" programının da konuğu oldu.

(Bitti)

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TÜGVA Gelişim Akademisi'ne konuk oldu: (2) - Son Dakika


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