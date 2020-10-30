AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Tüm kurumlar görevleri başında halkımızın yanında" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Tüm kurumlar görevleri başında halkımızın yanında"
30.10.2020 18:55
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'deki depreme ilişkin tüm kurumların görevleri başında, halkın yanında olduğunu bildirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'deki depreme ilişkin tüm kurumların görevleri başında, halkın yanında olduğunu bildirdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depreme ilişkin açıklamasında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin tüm kurumları görevleri başında halkımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.
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