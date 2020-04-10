AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Her türlü şart altında milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapan polislerimize çalışmalarında başarılar, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.