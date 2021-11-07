Üye Girişi
Numan Kurtulmuş: "Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir" - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: "Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir"

07.11.2021 21:26
Numan Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir" dedi.

Kayseri'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşması düzenlendi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. STK'ların toplumun bir gereği olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Sivil toplum örgütlerini toplumun önemli iskeleleri olarak görürüz. Onları toplumun görüşlerini, niyetlerini, tavsiyelerini, tehlil, tahlil ve tenkitlerini taşıyan, canlı örgütler olarak görürüz. Dolayısı ile siyasette her zaman sivil topluma önem verdik, önem vermeye devam ediyoruz. Çünkü siyaset ile sivil toplum arasındaki ilişkinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde kurulması bir ülke demokrasisinin işleyişi bakımından da en önemli unsurlardan da bir tanesidir. Aslında bu STK dediğimiz şey bizim geleneğimizde Selçuklu ve Osmanlı geleneğinde Anadolu topraklarına nakış gibi işlenmiş olan vakıf medeniyetini bir gereğidir. Batılılar bizim toplumumuzu tanımlarken, vakıf toplumlar olarak görürler. Yani bugün ki adı ile Sivil Toplum Kuruluşları dediğimiz, yani hükümet ve kamu dışındaki örgütlenmeler toplumun bir gereğidir ve toplumun sivil yapısının canlı olduğunu gösteren hususlardır" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin başkalarının göstereceği hedefe yürüyeceği bir ülke olmadığını söyleyerek, "Türkiye'nin bugün geldiği noktada önemli bir ivmeyi yakaladığını hepimiz görüyoruz. 2 tane temel hedefimizin topyekun bütün Türkiye'nin, bütün aziz milletimizin fertlerinin ortak hedefi olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmak irade ve azmidir. Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı'nın birikimine sahip olarak, üzerinden binlerce yıldır geçen medeniyetlerin birikimine sahip olarak, öyle sıradan bir ülke değildir. 'Geç şurada dur' dendiği zaman duracak bir ülke değildir. Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke hiç değildir. Dolayısı ile Türkiye'nin gerçekten her alanda güçlü, her alanda büyük bir ülke olma mecburiyeti vardır. İçerisinde bulunduğumuz coğrafya bereketli hilal olarak tanımlanan, Kafkaslar, Balkanlar, Anadolu kıtası, Mezopotamya, Filistin toprakları ve Mısır'a kadar inen bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir. Ayasofya'nın açılması, pandemi şartlarında Türkiye'de aziz milletimize ikram edilen çok önemli gelişmelerden bir tanesidir. O süre içerisinde birçok kimsenin, birçok çevrenin, Ayasofya'yı açarsak şöyle olur, böyle olur, Avrupalılar şunu der, Ortodokslar şöyle der söylemlerinin hiç birine aldanmadık. Şartların olumsuz olduğunu hiçbir şekilde değerlendirmeden, 90 senelik milletin duası olan 'Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın' duası yerine geldi ve Allah'a çok şükür Ayasofya ibadete açılarak, kıyamete kadar Müslüman milletimizin ibadetine emrine tahsis edildi. Aynı şekilde bu pandemi sırasında zaten daha öncesinde çok güzel şehir hastaneleri yapılmasına rağmen 45 gün gibi kısa sürede özellikle İstanbul'da salgınla boğuşmak, mücadele etmek için hastaneler yapılarak, hiç tavizsiz ve süratli bir şekilde halkın ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Gelişen dünyada sorunların çözümü artık sadece yönetimlerin çalışmaları ile mümkün olmuyor. Sorunların etkin ve verimli bir şekilde, kısa sürede çözülmesi için mutlaka ve mutlaka, iyi bir diyaloğa iyi bir iletişime ihtiyacımız var. Bunu bilerek sivil toplum örgütlerimiz ile ve muhtarlarımızla Kayserimizin sorunlarını çözme konusunda her zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz ve kendileri ile sürekli temas halindeyiz. Göreve başladığım zaman muhtarlarla buluştuğumuzda, kendilerine numaramı verdim. Sorunların muhatabı olan kurumlarla iletişime geçmelerini, halledemediklerinde telefonumun 24 saat açık olduğunu söyledim. Ondan sonrada muhtarlarımız ile önemli diyaloglar kurduk. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerimiz ile de sürekli görüşüyoruz" dedi.

(Eren Kan - Mükremin Kaya/İHA)

Numan Kurtulmuş: Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir
Numan Kurtulmuş: Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir
Numan Kurtulmuş: Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir
Numan Kurtulmuş: Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir

Togo Cumhuriyeti, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş: 'Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir' - Son Dakika


Son Dakika

Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca can verdi 21:24 Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca can verdi İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! 20:51 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil 20:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak 20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Gizemli kadının sırrı çözüldü 20:18 Gizemli kadının sırrı çözüldü Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! 18:36 Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor 18:18 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu 17:47 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu

Son Dakika Haberleri
21:24 Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca can verdi
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da "Tayyip Dede" sloganlarına kayıtsız kalamadı
21:05 Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı
20:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil
20:38 Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı
20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak
20:21 Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu
20:05 Vitor Pereira: İnsanlar çok konuşuyordu
20:03 Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı
19:25 Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi
Ankara'da kayıplara karıştı! 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor Ankara'da kayıplara karıştı! 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor         
21:27
Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı         
21:05
Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor         
20:48
Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı         
20:39
Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu         
20:22
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı         
18:27
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 21:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş: "Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement