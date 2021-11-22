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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır"

22.11.2021 21:30
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır ve Ortadoğu'nun daha fazla bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır ve Ortadoğu'nun daha fazla bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı'na katıldı. Konuşmasında yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde önemli adımlar atıldığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye çok şükür bir ivme yakalamıştır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde önemli adımlar atılmaktadır. Bu adımlarını attığı için de zaten bazılarının bunlardan ne kadar rahatsızlık duyduğunu hep beraber görüyoruz. Biz içimizdeki farklılıklarımızı konuşuruz ve tartışırız. Siyaset ve düşünce farklılıklarımızı biz her zaman müzakere ederiz. Ama esas mesele Türkiye'nin milli meselelerini ve geleceğine ilişkin dik duruşumuz olunca, Türkiye'nin medya, siyaset, iş, eğitim, kültür ve sanat dünyasının hep beraber bir arada olması lazım. Türkiye uzunca bir süredir güney sınırındaki PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele etmektedir. Bu örgütler, sadece Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit eden örgütler değil aynı zamanda bölgedeki halkların arasında kalıcı düşmanlık tohumlarını ekecek silahlı vekalet savaşlarının unsurlarıdır. Aynı zamanda bu örgütler, Türkiye'nin dirliğine ve birliğine, Türkiye'nin bekasına tehdit oluşturan önemli unsurlardır. Türkiye, PYD/YPG ve DEAŞ ile mücadele verdikçe müttefikimiz olduğunu zannettiğimiz bazı ülkeler terör örgütlerinin sözde temsilcilerini resmi makamlarında ağırlıyor. Onların askeri yetkilileri dahil olmak üzere bir takım temsilciler gelerek örgütlerin askeri kanat sorumlularıyla yan yana fotoğraf veriyor. Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır ve Ortadoğu'nun daha fazla bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.

"YEREL MEDYANIN GÜCÜ ÜLKEMİZDEKİ DEMOKRASİNİN DE GÜCÜDÜR""

Bütün siyasi hayatı boyunca Türkiye'deki yerel medyanın yanında yer olmaya gayret ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bütün siyasi hayatım boyunca Türkiye'deki yerel medyanın yanında yer almaya gayret ettim. Çünkü şuna inanıyoruz. Yerel medyanın gücü ülkemizdeki demokrasinin de gücüdür. En zor zamanlarda, en zor virajlarda yerel medyanın neredeyse kahir ekseriyetinin sürekli milli iradeden, Türkiye'nin bağımsızlığından, demokrasinin güçlenmesinden yana olduğuna şahit olduk. Bundan dolayı hepinize Türkiye'nin geleceğinde önemli roller oynadığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır

Numan Kurtulmuş, Orta Doğu, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunun farkındadır" - Son Dakika
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