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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir"AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir"AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş...

26.07.2021 19:20

- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova tarafından kabul edildi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel...

- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova tarafından kabul edildi

BAKÜ - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova tarafından kabul edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın kendi tarihinin en zor dönemlerinde bile birbirine kardeş desteğini esirgemediğini belirten Gafarova, iki ülke arasındaki ilişkilerin hala devam ettiğini ve olumlu yönde geliştiğini belirtti.

"Hiç kimse kılını kıpırdatmadı çünkü işgal edilen yer Müslüman topraklarıydı, Türklerin toprakları, Azerbaycan'ın topraklarıydı"

Dünyanın uzun bir süre Karabağ'daki işgale sessiz kaldığını vurgulayan Kurtulmuş ise, "Karabağ'ın azatlığı mücadelesinde vermiş olduğunuz büyük kahramanlık, büyük destansı zafer dolayısıyla şahsınızda Azerbaycan parlamentosunun ve bütün Azerbaycanlı kardeşlerime bir kere daha tebrik ediyorum. Biz de böyle göğsümüz iftiharla kabararak o günleri hem dua ederek, hem de bütün platformlarda Azerbaycan'ın yanında yer alarak, destekleyerek bu tarihi zaferin kazanılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu tarihi zaferin bir paydaşı olmaktan ayrıca büyük bir onur duyuyoruz, büyük bir şeref duyuyoruz. Dünya uzun bir süre Karabağ'daki zulme seyirci kaldı. Maalesef başta Minsk üçlüsü olmak üzere hiç kimse kılını kıpırdatmadı çünkü işgal edilen yer Müslüman topraklarıydı, Türklerin toprakları, Azerbaycan'ın topraklarıydı. Eğer tersi olsaydı bütün dünya Azerbaycan'ın başına yıkılır ve Azerbaycan'a nefes aldırmazdı" dedi.

Karabağ'ın yerle bir edilmiş şehirlerinin Ermeni çetelerin ve Ermeni işgalcilerinin suçlarının bir göstergesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ama dünya da bunu da görmek istemiyor. Ben tebrik ediyorum bu tarihi destanın içinde yaşadığımız içinde sizlerde, bizlerde kendimizi şanslı saymamız lazım. Azerbaycan'ın kazanmış olduğu bu büyük zafer inşallah her platformda taçlanarak uluslararası alanda da bu haklılık tescil edilerek sonuna kadar devam eder" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyede olduğunu belirten Kurtulmuş, "Her gün biraz daha yukarıya giderek ilişkiler daha da kuvvetlenerek kökleşmektedir. Her alanda birliğimiz, beraberliğimiz, köklü ilişkilerimiz var. Dilde, dinde, kültürde, sanatta, edebiyatta bir çok alanda müşterekliklerimiz var. Tabi dostluk, kardeşlik aynı zamanda emek ister. Emek vermemiz gerekir, her alanda bu emeği veriyoruz daha da artırmamız gerekir. Sadece resmi ilişkilerle değil bu resmi ilişkilerin ötesinde örneğin işte partiler arasındaki ilişkiler, halklar arasındaki ilişkiler, ticari ilişkiler, eğitim alanında, kültür alanında diğer alanlardaki ilişkilerinde çok köklü bir şekilde yayılması, halkların birbirine gidip gelmesi, birbirini görmesi nasıl buraya gelirken ikinci vatanımız diyoruz siz geldiğiniz zaman ikinci vatanımız olarak hissediyorsunuz. Bunu çok sayıda yurttaşımızın hissetmesini sağlayacak imkanların ortaya konulması ve böylece sahip olduğumuz bu zenginliğin, bu birikimin, bu köklü kardeşliğin daha sonraki asırlara, yıllara da taşınması gerekir" dedi.

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin heyeti olarak kalabalık bir heyetle buradayız" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Dediğim gibi Genel Başkan Yardımcılarımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, milletvekillerimiz burada çok önemli görüşmelerde yapacaklar. İnşallah yarın kendi mevkidaşları ile burada konuşacakları, ortak projelerle bundan sonrasını nasıl zenginleştirerek yolumuza devam ederiz çalışmasını hep birlikte daha ileriye götüreceğiz" dedi.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, daha sonra Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ile bir araya geldi. AK Parti heyetinin Azerbaycan temasları 28 Temmuz'da sona erecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş...

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir"AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş... - Son Dakika
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