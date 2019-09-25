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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna...

2 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor. Her türlü meydan okumayı göze alıyor."

AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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