AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna...
2 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:44 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor. Her türlü meydan okumayı göze alıyor."
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