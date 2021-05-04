AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi ile düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi ile düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu Açıklaması

04.05.2021 16:25
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi ile düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sayın Biden Amerika Birleşik Devleti'ni Ermeni lobilerine rehin bırakmıştır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sayın Biden Amerika Birleşik Devleti'ni Ermeni lobilerine rehin bırakmıştır." dedi.

Kurtulmuş, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 98. yılı anısına düzenlenen "Karabağ Zaferi sonrası, sözde Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımaları ile bölgesel barış ve istikrara etkisi" başlıklı AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından ortaklaşa düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu.

Merhum Aliyev'i doğumunun 98. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Bu da aslında güzel bir adet genelde insanları ölümleri ile anarız ölüm yıl dönümlerinde. Halbuki doğum günlerinde anmanın hatırlamanın onların ölümsüzlüğünü de ifade etmek bakımından, yaptığı işlerin bereketini ifade etmek bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Kurtulmuş, Karabağ Zaferi ve arkasından dünyada ermeni lobilerinin hareketlenmesi sonucu ortaya çıkan hem savaş sırasında hem savaş sonrasında yeni bir dönemle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu büyük zaferde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün kahramanları yürekten tebrik ediyorum ve inşallah bu dönemde ortaya çıkan meseleler bizim aramızdaki müzakerelerle yeni perspektifleri de ortaya koymamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'a ilişkin Kurtulmuş, Karabağ Zaferi'nin tarihsel bir başarı olduğunu anımsatarak, "Milletimiz için büyük bir başarıdır, Karabağ her şeyden önce vatandır." dedi.

Kurtulmuş, Karabağ Zaferi'nin hem bölgesel dengelere hem bölgesel barışa ciddi etkileri olacağına bir şüphenin olmadığını ancak bu zaferin politik ve jeopolitik etkileri bakımından en büyük tesirinin kendi toplumlarının üzerinde olduğunu kaydetti.

"Büyük katkısı olmuştur"

Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin özellikle genç nesilleri üzerinde Karabağ Zaferi'nin büyük bir milli coşku oluşturduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Karabağ Zaferi ile birlikte her iki toplumumuzda da ortak milli ve dini değerlerin bir kez daha hatırlandığı ve bu değerler üzerinden toplumun daha sıkı bir hale geldiğine hep beraber şahit olduk. Azatlığın milletimiz için ne kadar önemli olduğunu, vatanın ve vatan uğrunda şehadetin ne kadar kutsal bir değer olduğunu bir kere daha Karabağ Zaferi ile birlikte gençlerimiz çok net bir şekilde görmüş oldular. Bu anlamda Karabağ Zaferi politik, askeri ve jeopolitik sonuçları kadar, ekonomik sonuçları kadar toplumsal dokumuzun sağlamlaşması bakımından da fevkalade büyük bir değer ortaya koymuştur ve fevkalade büyük bir kazanımı elde etmemize hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de bu kazanımları elde etmemize fevkalade büyük katkısı olmuştur."

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Karabağ'ın işgalinden kurtulması ile vermiş olduğu mücadelede çok önemli bir politik sorunun da dünya kamuoyuna sorulması gerektiğine işaret ederek, "Yani şu Ermenistan'ın sınırları neresidir ve niçin Ermenistan bu kadar çok genişlemek, bu kadar çok büyümek istemektedir." dedi.

"Karabağ zaferi önemli ve değerlidir"

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin, Karabağ'da mücadele sırasında verilen karşı çıkışların bir devamı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Başta Amerika ve Avrupa'daki bazı ülkeler, Fransa gibi ülkeler olmak üzere oralardaki Ermeni lobilerinin etkisinde kalarak oluşturulmaya çalışılan küresel bir siyasi atmosferdir. Bu çerçevede gerçekten bunların hepsinin gündeme getirilmesi bakımından da Karabağ Zaferi önemli ve değerlidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Karabağ Zaferi'nin Türkiye ile Azerbaycan'ın yan yana mücadeleye güç vermiş olmasının, Ermenilerin dünya ölçeğinde vermiş olduğu sınırsız savaşı da gün yüzüne çıkardığını söyledi.

"Ermeni lobilerine rehin bırakmıştır"

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sayın Biden'ın sözde Ermeni soykırımı tekrarlamış olması her sene 24 Nisan geldiğinde Türkiye'de bir hareketlilik olur, acaba Amerikan başkanı büyük felaket mi diyecek, soykırım mı diyecek. Ne derse desin onlar hangi dili kullanırlarsa kullansın, onların söyledikleri sözlerin tarihi değiştirmesi, tarihi gerçekleri ters düz etmesi imkansızdır. Biz açık bir şekilde ifade ediyoruz Sayın Biden'ın bu sözleri mesnetsiz, gerçekten politik amaçlarla yapılmış ve Ermeni lobilerinin gönlünü hoş tutmak için dile getirdiği sözlerdir. Daha açıkçasını söyleyeyim Sayın Biden, Amerika Birleşik Devleti'ni Ermeni lobilerine rehin bırakmıştır.

Bu Amerikan milli menfaatlerine de uygun bir durum değildir. Bu gerçekleri de yansıtmaz, bizim tarihimizde hiçbir şekilde soykırım olmamıştır ama eğer bir soykırımdan bahsedenler varsa onlara dönüp kendi tarihlerine bakmalarını salık veririz. Şöyle bir dönsünler üzerinde oturdukları Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni kıtanın gerçek sahibi olan Amerikan yerlilerinin o milyonlarca Amerikan yerlisinin Kızılderilinin nasıl ve kimler tarafından ne şekilde yok edildiklerinin hesabını versinler."

Kurtulmuş, Türkiye ve Azerbaycan'ın, Kafkasların iki önemli ülkesi olarak halklarıyla birlikte Karabağ Zaferi'nden sonra çok daha uyanık bir şekilde yoluna devam edeceğini, iş birliğini, dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı her alanda daha ileriye götüreceğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, AK Parti, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi ile düzenlenen çevrim içi konferansta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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