Son Dakika Haberleri: Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi
Son Dakika Dünya Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi

1 saat önce

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye Barış Pınarı Operasyonu ve Türkiye'nin diğer önemli gündemlerini euronews'e anlattı

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi, System.String[]

Bir yandan Suriye Barış Pınarı operasyonu, diğer taraftan ise dünyanın operasyona karşı peş peşe yaptığı açıklamalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Euronews'in RÖP programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş operasyonun neden başlatıldığından, nihai hedeflerine kadar pek çok başlık ile ilgili açıklamalar yaptı. Kurtulmuş'un gündeminde; ekonomi, Kürt meselesi, yeni parti çalışmaları ve yargı paketi gibi konular da vardı.


Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de nihai hedefi nedir?

Euronews.com'da Görüntüle

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:21 
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