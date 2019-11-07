AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin güçlendiğini görenler de telaşa kapılarak Türkiye'yi nasıl engelleriz, ayağına nasıl çelme takarız, yolundan nasıl döndürürüzün hesabını yapıyor. Bu millete öyle kolay kolay kimse çelme takamaz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Erzurum'a gelen Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bunun bütün millet olarak yaşandığını aktardı.

Yaşanan zorlukların da hep birlikte geride bırakılacağını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir dönemden geçiyoruz derken bunu kolay söylüyoruz ama yaşadığımız zorlukları hep birlikte, bütün millet olarak yaşıyoruz. Güçlü büyük Türkiye'yi kuracağız ve bu yolda adım adım ilerliyoruz. Türkiye'nin güçlendiğini görenler de telaşa kapılarak Türkiye'yi nasıl engelleriz, ayağına nasıl çelme takarız, yolundan nasıl döndürürüzün hesabını yapıyor. Bu millete öyle kolay kolay kimse çelme takamaz, pranga vuramaz, kimse istediğini dikte edemez. Artık o devirler geride kaldı."

Kurtulmuş, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ve bunu bütün dünyanın çok iyi anladığını vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı ile bunun bir kez daha gösterildiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı. 'Höt' dediklerinde yerinden kımıldamayan Türkiye geride kaldı. Bunu son olarak Barış Pınarı Harekatı'nda gördük. Biz kendi milli önceliklerimizi, kendi ulusal egemenliğimizi esas alan stratejilerimizi belirledik. Bu bölgede şunu iyi bilmemiz lazım; büyük resmi görmeden Orta Doğu'da siyaset yapılamaz. Büyük resimde, bu coğrafyada bir asır sonra yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgeyi yeniden bölüp parçalamak, tarumar etmekti amaçları. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bölgede büyük resmi gören yegane ülkeyiz. Allah bize güç versin, imkan versin oynanmak istenen oyunu ters-düz edip Türklerin, Müslümanların, Süryanilerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün halkların barış ve özgürlük içinde yaşamasını sağlayacağız."