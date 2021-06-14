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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi (3) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi (3)

14.06.2021 13:42

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "TBMM'de Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "TBMM'de Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur. Ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Merkezi kurulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarına başlamıştır. Böylece inşallah yaz ayları içerisinde bu beladan da çevre kirliliğinden de ciddi bir şekilde kurtulmuş olacağız." dedi.

Kurtulmuş, Tekirdağ'da bir restoranda gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müsilaj meselesinin tüm Marmara'yı ilgilendirdiğini ifade eden Kurtulmuş, Marmara'nın birçok yerinde, özellikle de İstanbul'da ciddi bir çevre tehdidi olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müsilaj konusunda her türlü tedbiri almak için düğmeye bastığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir kere bununla ilgili 7/24 çalışma yapacak, her türlü araştırmayı, her türlü ihbarları değerlendiren bir merkez kurulmuştur. Ayrıca TBMM'de Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur. Ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Merkezi kurulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarına başlamıştır. Böylece inşallah yaz ayları içerisinde bu beladan da çevre kirliliğinden de ciddi bir şekilde kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, çevreyi gelecek nesillere çok daha iyi bir şekilde devretmekle yükümlü olduklarının altını çizdi.

"AK Parti'nin önemli özelliklerinden birisinin de demokrat ve reformcu bir parti olmasıdır." diyen Kurtulmuş, Türkiye'de bugün kanıksanan birçok siyasi, ekonomik ve hukuki reformun altında AK Parti'nin imzasının olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin sivil bir anayasa yapma ihtiyacı var"

Türkiye'nin iki anayasa değişikliği ile Cumhuriyet tarihinin en önemli yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeyi sağladığını kaydeden Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önce cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, arkasından Cumhurbaşkanı Sistemi'ne geçilmesi. Şimdi Türkiye'nin sivil, yeni, demokrat, kapsayıcı bir anayasa ihtiyacı kaçınılmaz bir şekilde ortadadır. Bunun için çalışmalarımızı son noktaya getiriyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'de anayasalar maalesef hep darbe yönetimlerinden sonra darbe zihniyetleriyle oluşturulmuştur ve anayasalar Türkiye'de yapılmamış, yazılmıştır. Darbeciler bazı hocalara emretmişler, onlar bir odaya çekilmişler, anayasa metinlerini ortaya çıkarmışlar. Örneğin 1982 Anayasası'nda olduğu gibi sonra halka göstermelik bir şekilde gitmiş ve oylanmıştır.

Şimdi diyoruz ki Türkiye'nin sivil bir anayasa yapma ihtiyacı var çünkü mevcut anayasanın üstünde de aynen 61 Anayasası'nda olduğu gibi kan izi vardır. Darbelerin kanlarının, darbelerin baskılarının izi vardır. Bundan kurtulmak lazım. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu anayasa kapsayıcı bir anayasa olmak zorundadır yani AK Parti'nin, başka bir partinin anayasası olmaz. CHP'nin anayasası olmaz, MHP'nin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur, milletlerin anayasası olur. Biz bütün anayasa tekliflerinin, bütün partiler, bütün çevreler tarafından ciddiye alınması ve ortada samimi, açık bir tartışma sürecinden sonra Türkiye'nin yeni anayasasını yapacak sürece girmesini ümit ediyoruz ve bundan da fevkalade Türkiye'nin geleceği bakımından önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz."

Hayvanları Koruma Yasası

Hayvanları Koruma Yasası'nda yapılacak değişiklikle ilgili de bilgi veren Kurtulmuş, çalışmaların en son partilerinin Merkez Yürütme Kurulunda gündeme geldiğini anlattı.

"Hayvan dostlarımızla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz." diyen Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"(AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel) Mustafa Bey bu konuyla ilgili çok çalıştı. Türkiye'de onlar da doğayı birlikte paylaştığımız canlılar, Allah'ın yarattıkları varlıklar. Onlara karşı da büyük bir hassasiyetle, insani özelliklerimizi koruyarak, onların da yaşadığımız çevrenin bir paydaşı olduğunu bilerek hayvan dostlarımızın korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ümit ediyorum ki bu parlamento döneminde, parlamento tatile çıkmadan hazırladığımız son şekli Meclise gelecek, Mecliste yasalaşacaktır. Böylece uzun yıllardır beklenen önemli bir adım da atılmış olacaktır."

"NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin çok ciddi bir yeri vardır"

Kurtulmuş, Türkiye'nin dışarıda güçlü bir aktör olmak için salgın döneminde de adımlarını çok sağlam attığını vurguladı.

Öncelikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisine tarif edilen, "Sevilla haritası" denilerek Avrupa'nın bazı çevreleri tarafından kendisine dayatılan pozisyonu asla kabul etmediğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Türkiye, Libya hükümeti ile yaptığı anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki haklarını, hukukunu yasal zemine ve uluslararası hukuk ve BM hukuku bakımından da sağlam zeminlere oturtmuştur. Doğu Akdeniz'de oynanan oyunları Türkiye bozmuş, Doğu Akdeniz'in en ciddi aktörlerinden birisi olduğunu ortaya koymuştur. Karabağ'da 30 yıldır devam eden Ermeni işgalini Azerbaycanlı kardeşlerimizin bozmak için başlattığı harekata Türkiye ciddi şekilde destek vermiş, Azerbaycanlı kardeşlerimiz sahada kazandıkları başarılarla diploması alanında da Türkiye'nin büyük desteğiyle Kuzey Kafkaslar'da yeni bir dengenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bu durum Türkiye'nin bölgesel aktör olmaktaki gücünü artıran başka önemli bir gelişmedir. Yine aynı şekilde milli savunma sanayisinde ortaya koymuş olduğumuz başarılar, İHA'lar, SİHA'lar, savunma sanayisinde yüzde 70'lere gelmiş olan millilik oranları, bir taraftan Türkiye'yi bölgede çok önemli bir aktör haline getirmiştir."

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Türkiye'nin egemenlik haklarının tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, ayrıca doğal gaz ve petrol arama faaliyetleriyle etkin bir ülke durumuna gelmesi ve sahadaki güçlü duruşunun Türkiye'yi masada daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

"Eğer siz sahada güçlü olarak var olmazsanız masada da sözünüzün bir anlamının olmadığını Türkiye yaşamış bir ülkedir." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugünkü NATO Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü, daha etkili bir ülke haline gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir adım daha atılmış olacaktır. Geldiği noktada artık küresel bir oyuncu olan Türkiye'nin küçük işlerle uğraşacak vakti yoktur. Küçük ve lüzumsuz işlerle Türkiye'nin gündeminin işgal edilmesine, Türkiye'nin büyük hedeflerinden alıkonulmasına kimsenin gücü yetmeyecektir.

Biz oyalanacak bir ülke olmadığımız gibi Türkiye'nin egemenlik hakkı olan konularla ilgili de kimsenin Türkiye'ye ders verme, yol gösterme hakkının da olmadığını biliyoruz. Hakkaniyete, adalete dayalı bir sistem kurabilmek için güçlü, büyük Türkiye ideali istikametinde yürümeye kararlıyız. Bu konuda halkımızın desteğinin Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'nin arkasında olduğunu hissediyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

(Bitti)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi (3)
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi (3)
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi (3)
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi (3)

Numan Kurtulmuş, Tekirdağ, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi (3) - Son Dakika


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