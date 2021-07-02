Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

02.07.2021 14:17
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'de gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tüm kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin açık arayla birinci parti olduğunu belirterek, "Kendisini iktidara namzet görenlerin geride nal topladıkları açıktır, ortadadır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tüm kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin açık arayla birinci parti olduğunu belirterek, "Kendisini iktidara namzet görenlerin geride nal topladıkları açıktır, ortadadır. İstiyorlarsa kendi anketlerini de kendileri açıklasın." dedi.

Denizli programı kapsamında Pamukkale ilçesindeki Çamlık Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin salgın sürecinde 1 Temmuz'dan itibaren yeni normalleşme dönemine girdiğini, 51 milyon doz üzerinde aşıyla bu alanda dünyadaki öncü ülkeler arasında yer aldıklarını ifade etti.

Salgının getirdiği olumsuzluklara karşı alınan tedbir ve desteklemeleri anlatan Kurtulmuş, bu süreçte dış politikada Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri korumak için atılan adımlar, kardeş ülke Azerbaycan'a verilen destek ile Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı verilen mücadeleye dikkati çekti.

AK Parti'nin, reform adımlarını atmaya da devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, 4. Yargı Paketi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Paketi ile ilgili bilgi verdi.

Kadına karşı şiddet uygulayanın, hiçbir mazeretin arkasına sığınamayacağını kaydeden Kurtulmuş, "Bir tek kadınımıza dahi bundan sonra kimsenin elinin kalkmayacağı bir Türkiye'yi oluşturmak boynumuzun borcudur. Bunun için 4. Eylem Paketi önemli bir reform paketi olarak Türkiye'nin gündemine gelmiştir." diye konuştu.

"Türkiye'nin seçim tarihi Haziran 2023'tür"

Reformları hayata geçirdikleri bir ortamda muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarını dile getirdiğini hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken seçim çağrıları ile ilgili maalesef Türkiye siyasetinde daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde yalan siyaseti daha fazla artıyor. Hatta tehdit siyasetine de başlamış durumdalar. Türkiye'de kamu görevi yapan, millet adına kamuya hizmet eden bürokratları, iş adamlarını tehdit ederek, siyaseten onları yıldıracaklarını, hükümetin bu anlamda elini zayıflatacak bir tutum içerisinde olacaklarını zannediyorlar. Bütün bunların hepsi boşunadır. Erken seçim meselesi hakkında bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye'nin seçim tarihi Haziran 2023'tür. İnşallah 1 yıl sonra da 2024'te de Türkiye, yerel seçimlerini yapacaktır.

'AK Parti küçülüyor' falan diyenlere de şunu bir kez daha hatırlatmak isterim; hangi kamuoyu anketini getirirseniz getirin, bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir. Bu anlamda da kendisini iktidara namzet görenlerin nal topladıkları, geriden geldikleri açıktır, ortadadır. İstiyorlarsa kendi anketlerini de kendileri açıklasın."

"Gönüllerden düşmeyeceğiz"

Parti olarak sürekli halkın içinde olduklarını, gönülleri kazanmanın derdinde olduklarını aktaran Kurtulmuş, "Niye CHP sittinsenedir milletin oyuyla iktidara gelmez? Gönülleri kazanmak lazımdır. Bizim için çıta biraz daha yukarıdadır. Sadece gönülleri kazanmak değil bizim hedefimiz, gönüllerden düşmemektir. İnsanların gönlündeki yerimizi, hep birlikte bütün milletimizle beraber o yeri daha da sağlamlaştıracağız ve gönüllerden düşmeyeceğiz. Bütün bunları biz gördüğümüz gibi muhalefet yöneticileri de görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin yalan ve tehdit siyasetine devam ettiğini, bunun ülkeye zarar verdiğini belirten Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"'Katarlı öğrenciler ellerini kollarını sallayarak tıp fakültesine girecek' yalanını söyleyen bir ana muhalefet partisi genel başkanı var. Bizim siyasetteki büyük zaafımız, karşımızdaki rakibimizin halidir. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu bilmeyerek söylediyse özür dilemek bu kadar mı zor bir iştir? Üzerinden bir hafta geçmiştir. 'Ey millet, kusura bakmayın, bu askeri tıp alanında bir iş birliği protokolüymüş, sadece Katar'la değil onlarca ülkeyle yapılmış anlaşmaymış. Bana yanlış bilgi verdiler. Özür dilerim' dese vallahi söyleyecek sözümüz yok. Çok mu zordur özür dilemek. Özür dilemek gerçekten bu anlamda bir beklentidir. Ama maalesef o günleri hatırlayın. Haber sitesi özür diliyor 'biz yanlış haber verdik' diyor. Haber kaynağı yalanlamasına rağmen, aynı yalanı söylemeye devam ediyor. Türkiye siyasetinin en acı tablolarından birisi budur."

"Bunlar üzerinden siyaset olmaz"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, bir gazetecinin Elmalı'daki istismar davasına ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Kadına karşı şiddet, çocuğa karşı cinsel istismar, son derece hassas olunması gereken bir konudur. Bu iki konu yalnızca siyasetin değil bütün milletin konusudur. Bu insanlık meselesidir. Hiç kimse burada aksini savunmamalıdır. Bunların üzerinden de kimsenin siyaset yapmamasını salık veririz. Bunlar üzerinden siyaset olmaz. Son derece hassas bir konu. Bunu yaparken de kimse kendini savcı ya da hakim yerine koymamalıdır. Ben de Elmalı davası yeniden gündeme geldiğinde ilk sosyal medyadan tepkiyi gösterenlerdenim. Bu, vatandaş olarak göstereceğim bir tepkidir. Ama ben kendimi savcı yerine koyarsam o zaman adalet sistemi nerede kaldı. Ben kendimi hakim yerine koyarsam adalet sistemi nasıl işleyecek. Toplumsal duyarlılığı arttırmakla kendini savcı ya da hakim yerine koymak başka bir şeydir."

Numan Kurtulmuş, programın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ü makamlarında ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası 14:24 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor 14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler 13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi 13:32 Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak 13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım 13:02 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi 11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek

Son Dakika Haberleri
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
14:03 Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:41 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:04 Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin
13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
13:02 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a duygusal veda         
14:25
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı         
14:02
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı         
13:31
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 14:28:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement