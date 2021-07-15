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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı"nda konuştu Açıklaması

15 Temmuz 2021 Perşembe 23:46
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, devlet ve milletin bütünleştiği, devletin başındaki Cumhurbaşkanı'nın 'Çıkın meydanlara, bu hainlere dersini verin.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, devlet ve milletin bütünleştiği, devletin başındaki Cumhurbaşkanı'nın 'Çıkın meydanlara, bu hainlere dersini verin.' dediği zaman, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında milletin bütünleştiği bir tarihtir. 15 Temmuz, bu memlekette gaza ruhunun dirildiği gündür. 15 Temmuz, şehadet duygusunun şahlandığı bir gündür." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş kaydının izletilmesinin ardından 15 Temmuz'da şehit olanların isimleri tek tek anons edildi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmasına, 251 şehidi minnet ve şükranla anarak başladı.

15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacaklarının altını çizen Kurtulmuş, ömürleri olduğu sürece, kıyamete kadar her 15 Temmuz'da milletin bir araya geleceğini, birliğine, dirliğine, kardeşliğine ve memleketine sahip çıkacağını vurguladı.

Numan ???????Kurtulmuş, 15 Temmuz'un iki tarafı olduğuna işaret ederek, ihaneti, hainliği, diğer tarafta ise gaza ruhunu, şehadet şuurunu, millet-devlet bütünleşmesini, kardeşliği, birliği, ezanı ve bayrağı unutmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz'u "emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarının çöktüğü bir gün" olarak niteleyen Kurtulmuş, "15 Temmuz, devlet ve milletin bütünleştiği, devletin başındaki Cumhurbaşkanı'nın 'Çıkın meydanlara, bu hainlere dersini verin.' dediği zaman, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında milletin bütünleştiği bir tarihtir. 15 Temmuz, bu memlekette gaza ruhunun dirildiği gündür. 15 Temmuz, şehadet duygusunun şahlandığı gündür. Sadece 251 kardeşimize nasip oldu ama milyonlar 'Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz.' diye yollara düştü. Bütün milletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bu milletin, bir daha asla darbecilere ve darbecilerin arkasındaki emperyalistlere en ufak bir müsamaha göstermeyeceğini, fırsat vermeyeceğini ve bağımsızlık istikametinde yolunda yürüyeceğini vurguladı.

"Türkiye FETÖ'cüleri içinden temizleyen TSK ile terör örgütlerine diz çöktürdü"

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'da hainler başarılı olsaydı bugün Türkiye'nin bölünmüş bir ülke olacağını, Suriye'den bir farkının kalmayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi. Bunları biliyoruz. Peki, 15 Temmuz'da zafer kazandınız ne oldu? 15 Temmuz'da bu millet emperyalizme karşı durdu da ne oldu? Şu oldu; yeniden büyük-güçlü Türkiye istikametinde hızlı adımlarla yürümeye başladık. Türkiye FETÖ'cüleri, darbecileri içinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'yle güvenlik kuvvetleriyle terör örgütlerine diz çöktürdü mü? Çöktürdü. Türkiye, milli egemenliğini Akdeniz'de sonuna kadar bütün dünyaya ilan etti mi? İlan etti. Türkiye, Kafkaslar'da Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuna destek verdi mi? Verdi. Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinde başarı kazandı mı? Kazandı. Türkiye, 15 Temmuz darbesini indirdikten sonraki süreçte Ayasofya'nın kıyamete kadar cami olmasını sağladı mı? Allah'ın izniyle sağladı. Türkiye Kıbrıs'taki kapalı Maraş'ın açılmasını sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini dünyaya ilan etti mi? Etti."

"15 Temmuz'da gerçekten bir kahramanlık destanı yazıldı"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, Türkiye'nin milli şahlanışının, yeniden güçlü büyük Türkiye'nin de aslında başlangıç tarihlerinden birisidir." diyerek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da gerçekten bir kahramanlık destanı yazılarak, orada kalmış değildir. 15 Temmuz zaferi Türkiye'nin önünü açmıştır. 15 Temmuz zaferi bu milletin önünü açmıştır. Hainler bertaraf edilmiştir. Hainleri korku sarmıştır. Bir daha böyle bir teşebbüse asla kalkışmayacaklar, akıllarından dahi geçirmeyeceklerdir. 15 Temmuz'un iki tarafını da mutlaka hatırlayacağız. Hainleri de unutmayacağız. Bugün ismi FETÖ'dür, yarın başka bir şey olur. Emperyalistleri de unutmayacağız. Birliğimizi de beraberliğimizi de bu milletin asaletini de bu milletin gücünü de geleceğini de unutmayacağız."

Kurtulmuş, 15 Temmuz'da milletin egemenliğine, bağımsızlığına, mukaddesatına, geleceğine, Türkiye'ye sahip çıkan millete şükranlarını sundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 15 Temmuz'da halkın destan yazdığını söyledi.

Kabaktepe, "Türkiye'nin ilerlemesini, bağımsızlaşmasını engellemek isteyen küresel sistem ve yerel iş birlikçileri 251 insanımızı şehit etti, binlerce insanımızı gazi yaptı. O hain darbe girişimi sizin sayenizde başarılı olmamıştır. 15 Temmuz darbe girişimcilerine vurulan bir tokattır. 15 Temmuz vesayet odaklarına indirilen bir tokattır. 15 Temmuz bu milletin yazdığı bir destandır." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, '15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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