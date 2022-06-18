AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Üsküdar Gastronomi Festivali'ne katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hedeflerinin yeniden güçlü ve büyük Türkiye olduğunu belirterek, "Bu bölgede Türkiye'nin büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka şansı ve geleceği yoktur." dedi.

Üsküdar Gastronomi Sokağı ve Gastronomi Festivali'nin açılışına katılan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Kurtulmuş, İlçe Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in fevkalade güzel işler yaptığını, örnek belediye başkanlarından birisi olduğunu söyledi.

Uncular Sokağı'nın yayalaştırılıp trafiğe kapatılarak Türkiye'nin mutfak lezzetlerinin ve sanatlarının tanıtıldığı bir mekan haline dönüştürülme kararının takdire şayan olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Üsküdar'daki yapılan her bir faaliyetin hem Üsküdar'a hem de genel olarak İstanbul'a hizmet ve bu şehrin değerini artıracak, değerine değer katacak bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. Bu sokağın yayalaştırılması, Türk mutfak kültürünün ve mutfak sanatının burada bir şekilde halkımızla ve misafirlerle buluşturulması gerçekten önemlidir." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel olarak çok zor bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın sadece iki ülke arasında bir mücadele olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Batı ile Rusya'nın bir kavgası, Batı ile Rusya'nın bir mücadelesi olarak ortaya çıkıyor. Yine aynı şekilde bu savaşın ortaya çıkardığı ve tetiklediği bir başka mesele de zaten epeydir devam etmekte olan gıda krizlerinin de küresel bir kriz haline dönmesinin fitilini ateşliyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz yatakları dolayısıyla yine Türkiye'nin genelinde PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütler vasıtasıyla verilen vekalet savaşları dolayısıyla yine aynı şekilde, aynı Ukrayna'ya yaptıkları gibi, Yunanistan'a da sırtlarını sıvazlayarak, cesaret vererek 'Hadi aslanım yürüyün' diyerek onları ortaya koyan bazı Batılı devletlerin vekaletlerinde artık bundan böyle örgütler yerine devletleri de bölgesel devletleri de kullanacağını görüyoruz. Bütün bu gelişmeler, terör örgütleriyle ülkeler arasındaki çatışmalarla Türkiye'yi Yunanistan üzerinden köşeye sıkıştırma çabalarıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması çabalarıyla Türkiye'yi gerçekten önemli bir sürecin içerisine sokuyor."

"Türkiye, dünyanın bundan sonraki gelişecek bütün küresel denklemlerinin tam da merkez noktasında olan bir ülkedir." diyen Kurtulmuş, bu durumun ülkeye birtakım zorluklar verdiği gibi büyük imkanlar da sunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bu imkanları sonuna kadar kullanıp Türkiye'yi bölgesel bir güç, bundan sonraki dünya denklemlerinde önemli bir merkez ülke haline getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız ve inşallah başaracağız." diye konuştu.

"Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olması için mücadelesini sürdürecek"

Türkiye'nin eldeki imkanlarını el verdiği ölçüde kullanıp halkının daha iyi bir durumda olması için mücadelesini sürdüreceğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olması için mücadelesini sürdürecek. İşin bu politik tarafını konuşmuyorum. Hedefimiz yeniden güçlü büyük Türkiye'dir. Bu bölgede Türkiye'nin büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka şansı ve geleceği yoktur ama bunun ilk koşulu Allah'ın izniyle doğal gazımızı çıkarırız, imkanımızı artırırız, ekonomimizi geliştiririz vesaire ama bunun ilk şartı milletimizin birlik ve beraberliğidir. Fikirlerimiz ne olursa olsun, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, hayat tarzlarımız ne olursa olsun Türkiye'nin hangi bölgesinden olursak olalım, hepimizin ortak bir tane yeri vardır. Bir tane vatanı vardır. O da Türkiye'dir. Hepimiz Türkiye'nin etrafında buluşacağız. Birlik içerisinde olacağız. Hepimizin bir tane ortak hedefi vardır. O da yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak. Elimizdeki imkanları seferber edip Allah'ın izniyle daha sonraki nesillere çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Türkmen, Kurtulmuş'a hediye takdim etti.

Kurtulmuş, gastronomi sokağını protokolle beraber gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.