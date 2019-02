AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş : "Biz ana dillerinin, ana sütü kadar helal olduğuna inanırız"AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğulu seçmenden Arısoy için destek istediİSTANBUL - Zeytinburnu 'ndaki Doğu ve Güneydoğulu seçmenle buluşma programına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Biz ana dillerinin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız. Herkes kendisinin, anasının dilini konuşur" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmasına sürat kesmeden devam eden AK Parti Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy 'a, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş eşlik etti. Zeytinburnu Evlendirme Dairesi'nde Doğu ve Güneydoğulu seçmenle bir araya gelindi. Program yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Bu ülkedeki, bu coğrafyadaki bir Kürt ile bir Arap'ı birbirinden ayırt eden ne vardır? Allah'ımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, inançlarımız bir, halaylarımız bir, türkülerimiz bir, yasımız bir, taziyemiz bir, toprağımız bir, bayrağımız bir, vatanımız bir, bizi ayıran hiçbir şey yok. Bizi ayıran emperyalist projelerin maşaları ve bu maşaların ortaya koyduğu oyunlardır. Farklılıklarımız olabilir. Mesela ana dillerimiz farklı olabilir. Ben Türkçe konuşuyorum. Çünkü Türk anne-babadan doğdum. Kiminiz Arapça kiminiz Kürtçe konuşuyor olabilirsiniz. Biz ana dillerinin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız. Herkes kendisinin, anasının dilini de konuşur. Herkes kendi kültürünü geliştirebilir" dedi.Kurtulmuş, "İnşallah Zeytinburnu'ndaki seçim kampanyamızın son derece başarılı, güzel bir biçimde geçeceğini ve en sonunda da Ömer Arısoy kardeşimizin 31 Mart akşamı Zeytinburnu Belediye Başkanı olacağına yürekten inanıyorum. Esas iş ondan sonra başlıyor. 1 Nisan 'dan itibaren Zeytinburnu'nda hizmetleri en güzel noktaya getirmek mümkün olacak" şeklinde konuştu."Zeytinburnu halkına Ömer Arısoy'u emanet ediyoruz"Arısoy'u Zeytinburnu halkına emanet ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Ömer Arısoy kardeşimizin kampanyasına katkıda bulunmak benim için de önemlidir. Ancak siz Zeytinburnululara, burada bulunan arkadaşlarımızın temsil ettiği Zeytinburnu halkına Ömer Arısoy'u emanet ediyoruz. 31 Mart akşamı Ömer Arısoy'a da Zeytinburnu'nu emanet edeceğiz" diye konuştu.Kurtulmuş, "Ömer Bey mütevazi davrandı. Siyasetin içinden gelen birisi, her ne kadar kendini bürokrat olarak görse de her ne kadar 'Siyasete yeni giriyorum' dese de siyasetin hep içinde olmuş birisidir. O bakımdan siyasetin ne olduğunu biliyor. Zeytinburnu'nun içinde yaşayan birisidir. Zeytinburnu'na hizmet etmiş birisidir. Zeytinburnu'nu, buranın sorunlarını ve çözüm yollarını biliyor. Bu da fevkalade önemli bir şeydir. Bakanlıktaki ve müsteşarlıktaki tecrübesiyle de devletin nasıl işlediğini Ankara 'da işlerin nasıl hallolduğunu görmüş oldu. Bu üç tecrübeyi birbirine katarak Zeytinburnu'nda güzel bir sentezi ortaya çıkaracak. Allah hayırlı, mübarek etsin" ifadelerini kullandı."31 Mart Türkiye için yeni bir sayfanın başlangıcı olacaktır"31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin istikametinin tayini ile ilgi bir seçim olduğunu belirten Kurtulmuş, "Önümüzdeki 31 Mart seçimleri gideceğimiz istikameti bu halkın tercihleriyle göstermesi bakımından sadece bir yerel seçim değil aynı zamanda Türkiye'nin istikametinin tayiniyle ilgili bir seçimdir. Ben sizlerin bütün Zeytinburnu'nda birlik, beraberlik, kardeşlik istikametinde, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde canla başla çalışarak en başarılı sonucu alacağınızı ümit ediyorum. Öyle olacağına inanıyorum. 31 Mart Türkiye için yeni bir sayfanın başlangıcı olacaktır" dedi.AK Parti'nin yerel seçim manifestonu gösteren Kurtulmuş, "Bu seçim kampanyasında yerel yönetimlerde neler yapılacağını ilişkin görüşlerimizi de bu manifestoyla ifade ediyoruz. Bu aslında bir el kitapçığıdır. Belediyelerde şehirlerin fiziki yapılarıyla ilgili, şehirlerdeki yönetim anlayışıyla ilgili, şehircilik anlayışıyla ilgili 11 madde burada sıralandı. Şimdiden bunu ilan ediyoruz ki bundan sonra Ömer Arısoy ve arkadaşları seçildikten sonra yönetimde bu ilkeler ve bu prensipler çerçevesinde hareket edecek" şeklinde konuştu."Ömer Arısoy, bu yüksek çıtayı daha da yukarı çıkartacak"Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:"Zeytinburnu yeni dönemde nasıl bir Zeytinburnu olacak? Şimdiye kadar Murat Başkanı hayırla ve sevgiyle hatırlayalım. Çok büyük hizmetler buraya yaptı. Şimdi Ömer Arısoy'un bir talihsizliği var. Çıta çok yüksekte. Allah'ın izniyle bu yüksek çıtayı daha da yukarı çıkartacak. Hep beraber sizlerle birlikte." Cumhuriyet Halk Partisi 'nin İzmir Adayı hakkında konuşan Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Fırkası'nın İzmir adayı, 12 Eylül işkencecilerinden birisidir. Babasının suçu ayrı, onun suçunu bu zattan çıkaracak değiliz. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın aymazlığına bakar mısınız? Adamlar Nurettin Soyer'in oğlunu getirip aday koyuyorsun da bu memlekette hala yaşayan on milyonlarca 12 Eylül mağduru insan, buradan size karşı bir alerji duymaz, hala mı yakamızdan düşmediniz, hala mı 12 Eylül sevdası diye düşünmüyor" dedi."İlk defa bir siyasetçi yol arkadaşı olarak huzurlarındayım"Açılış ve selamlama konuşmasını gerçekleştiren Arısoy, "Bu gece benim açımdan çok anlamlı. Muhterem genel başkan Vekilimizle 20'den fazla yıl önce üniversitede hoca olarak kendisini tanır, bilirdik. Daha sonra siyasete ilk atıldığında birlikte çalışma imkanı bulduk. Hiç kopmadık. Allah bizi Kültür Bakanlığında bir araya getirdi. Bakan ve müsteşar olarak çalışma imkanı bulduk ama ben şimdi ilk defa bir siyasetçi yol arkadaşı olarak huzurlarındayım. O bakımdan benim için gerçekten anlamlı bir gün. Allah'a sonsuz şükürler olsun" ifadelerini kullandı."1 aydır Zeytinburnu'nu dinliyoruz"Arısoy, "Yaklaşık 1 aydır Zeytinburnu'nu dinliyoruz. Bir çok kez bir araya geldik. Bu 1 aylık sürenin sonunda elde ettiğimiz birikimi, tecrübeleri, sizden aldığımız şikayetleri ve ihtiyaçları açıklayacağımız Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde yapacağımız toplantıyı ilçe başkanımız duyurdu" dedi.